Kết thúc quý III/2023, Văn Phú - Invest kinh doanh ra sao?

(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Văn Phú - Invest, mã ck: VPI) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2023 ở mức 438,2 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng giai đoạn năm trước, qua đó hoàn thành gần 80% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023.

Kết thúc phiên 27/10, hiện cổ phiếu VPI đang ở mức giá 53.100 đồng/cổ phiếu (tăng 0,38%). Ảnh TL

Báo cáo tài chính vừa được Văn Phú - Invest công bố cho thấy, quý III/2023, doanh nghiệp này ghi nhận 269,3 tỷ đồng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, chủ yếu tới từ các dự án gồm doanh thu chuyển nhượng bất động sản dự án Vlasta - Sầm Sơn và doanh thu dịch vụ lưu trú tại khách sạn Oakwood Residence Hà Nội.

Với giá vốn hàng bán ở mức 117,1 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, thì lợi nhuận trước và sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Văn Phú - Invest chỉ lần lượt ở mức 51,1 tỷ đồng và 32,4 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 do ông Lâm Hoàng Đăng - Phó Tổng giám đốc Văn Phú Invest ký gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, phía Văn Phú Invest cho biết, sở dĩ lợi nhuận sau thuế chỉ còn 32,4 tỷ đồng (giảm 60%) là do tỷ suất lợi nhuận gộp của các sản phẩm bàn giao trong quý thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, chi phí tài chính trong quý III/2023 của Văn Phú Invest tăng mạnh do ảnh hưởng của việc dừng vốn hoá chi phí lãi vay của các dự án đã hoàn thành và ghi nhận trong kỳ cũng như việc điều chỉnh tăng lãi suất của các khoản vay.

Lũy kế 9 tháng, Văn Phú - Invest ghi nhận 1.742,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% so với cùng kỳ. Song song với đó, doanh nghiệp vẫn ghi nhận một phần doanh thu từ các dự án bàn giao trước 2023 như dự án Vlasta - Sầm Sơn và phần còn lại của dự án Grandeur Palace - Giảng Võ.

Với nguồn thu từ các dự án trên, Văn Phú - Invest báo cáo lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt ở mức 619 tỷ đồng và 438,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 22% so với cùng giai đoạn năm trước.

Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 79,2% chỉ tiêu doanh thu và 79,7% chỉ tiêu lợi nhuận đã được các cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào tháng 4/2023.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Văn Phú - Invest ở mức 10.821,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, chủ yếu do sự sụt giảm về giá trị khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền khi chỉ còn ở mức 183,8 tỷ đồng, giảm 62,35% so với thời điểm đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp ở mức 4.110,6 tỷ đồng tính tới 30/9/2023, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có xu hướng giảm tỷ trọng nợ dài hạn và tăng tỷ trọng nợ ngắn hạn.