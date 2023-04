(TBTCO) - Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2023 công bố ngày 24/4, First Republic Bank cho biết họ có 173,5 tỷ USD tiền gửi trước khi SVB phá sản vào ngày 9/3. Ngân hàng này cho hay, hoạt động gửi tiền bắt đầu ổn định vào tuần ngày 27/3 và duy trì ổn định cho đến ngày 21/4.

Các khách hàng gửi tiền tại First Republic Bank đã rút hơn 100 tỷ USD ra khỏi ngân hàng này trong cuộc khủng hoảng xảy ra hồi tháng 3, vì lo ngại rằng đây có thể là ngân hàng thứ ba phá sản sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank trước đó vào đầu tháng.

Tính đến ngày 21/4, tổng số tiền gửi tại First Republic Bank là 102,7 tỷ USD (đã bao gồm 30 tỷ USD mà các ngân hàng lớn gửi vào). Con số này chỉ giảm 1,7% so với ngày 31/3 nhưng đã sụt tới 72 tỷ USD so với mức kết thúc năm 2022.

Ngân hàng cho biết, lợi nhuận của họ trong ba tháng kết thúc vào ngày 31/3 đã giảm 33% so với cùng kỳ một năm trước đó. Doanh thu cũng giảm 13% vào cùng giai đoạn.

Trước khi SVB sụp đổ, First Republic Bank đã sở hữu một chuỗi ngân hàng nhượng quyền khiến hầu hết ngành công nghiệp "ghen tị." Khách hàng của First Republic Bank chủ yếu là những người giàu có và quyền lực (được cho là bao gồm cả Giám đốc điều hành Meta Platforms Mark Zuckerberg).

Nhóm này hiếm khi nào vỡ nợ đối với các khoản vay của mình. First Republic Bank đã kiếm được phần lớn lợi nhuận từ việc cho những người giàu vay với chi phí thấp.

Ngay cả khi trải qua cuộc khủng hoảng gây ra bởi sự sụp đổ của SVB và Signature Bank, danh sách các khoản vay quá hạn hơn 90 ngày của First Republic Bank vẫn bằng không.

Nhưng chuỗi ngân hàng của First Republic Bank trở thành một gánh nặng pháp lý, khi các khách hàng và nhà phân tích lưu ý rằng phần lớn tiền gửi của First Republic Bank không được bảo hiểm, tương tự như SVB và Signature Bank.

Điều này đồng nghĩa các khoản tiền gửi tại First Republic Bank đều vượt quá giới hạn 250.000 USD do Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) đặt ra. Nếu First Republic Bank “nối bước” SVB và Signature Bank, những khách hàng gửi tiền sẽ có nguy cơ không lấy lại được tất cả số tiền của họ.

First Republic Bank cho biết, họ chỉ có thể sống sót sau khi một nhóm các ngân hàng lớn can thiệp bằng cách gửi 30 tỷ USD tiền gửi không có bảo hiểm vào ngân hàng này.

Cũng theo báo cáo, First Republic Bank cho biết họ hiện có kế hoạch bán bớt tài sản và cơ cấu lại bảng cân đối kế toán, đồng thời sa thải tới 1/4 lực lượng lao động trong tổng số khoảng 7.200 nhân viên tính đến cuối năm 2022.

Vào thứ Hai, First Republic Bank đã công bố các biện pháp cắt giảm chi phí bao gồm giảm 20% - 25% lực lượng lao động, thu gọn không gian văn phòng công ty và cắt giảm "đáng kể" tiền lương cho nhóm quản lý cấp cao./.