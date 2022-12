(TBTCO) - Theo kết quả “Đánh giá an ninh mạng dành cho người sử dụng cá nhân” do Tập đoàn BKAV thực hiện tháng 12/2022, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam ở mức 21.200 tỷ đồng (tương đương 883 triệu USD) trong năm 2022. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm BKAV thực hiện thống kê, con số thiệt hại ghi nhận giảm so với các năm trước đó.