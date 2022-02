Khu du lịch Tràng An đông đúc trong ngày mở cửa đầu xuân

(TBTCO) - Sáng 2/2, Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An chính thức mở cửa trở lại phục vụ du khách sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19.

Khách du lịch tham quan danh thắng Tràng An - Ninh Bình. Ngay buổi sáng ngày đầu tiên mở cửa trở lại đúng dịp đầu Xuân 2022, Khu du lịch sinh thái Tràng An đã đón lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh như: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa... tới thăm quan. Theo đại diện Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An, trước khi mở cửa trở lại khu du lịch, Ban quản lý đã rà soát, kiểm tra an toàn của toàn bộ các thuyền phục vụ du khách, kiểm tra sức khỏe của cán bộ, nhân viên, lái đò... để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra thông suốt. Bên cạnh đó, tại các khu vực trọng điểm của khu du lịch đều được bố trí lực lượng công an chính quy, kết hợp với lực lượng bảo vệ của khu du lịch để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông. Về năng lực phục vụ du khách, bến thuyền thường xuyên duy trì hoạt động của 1.500 đò với sự túc trực của 1.200 lái đò để sẵn sàng phục vụ lượng lớn du khách. Theo quy định, khu du lịch mở cửa bán vé từ 7 giờ đến 17 giờ tất cả các ngày trong tuần. Trong buổi sáng 2/2, đã có hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh tới thăm quan Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Hà Anh