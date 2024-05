Kích cầu tiêu thụ vải thiều chín sớm năm 2024 tại hệ thống siêu thị của Central Retail

Với hàng loạt chương trình kích cầu tiêu thụ vải, dự kiến, mùa vải thiều năm 2024, các siêu thị GO!, Tops Market, mini go! của Central Retail sẽ tiêu thụ khoảng 300 tấn vải, tương đương mùa vải năm ngoái (do ảnh hưởng của thời tiết bất thường, năm nay vải thiều mất mùa, sản lượng vải dự kiến giảm một nửa so với năm trước, giá bán dự kiến tăng khoảng 40%).