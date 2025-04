Doanh nghiệp tiêu dùng đạt tăng trưởng hai con số, muốn chia cổ tức tỷ lệ 60%

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi tích cực, Masan Consumer (mã ck: MCH) dự báo sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2025 tăng trưởng ấn tượng, với doanh thu và lợi nhuận hoạt động tăng hai chữ số so với cùng kỳ.

5 thương hiệu mạnh của Masan

Dự báo này phản ánh hiệu quả từ chiến lược cao cấp hóa và đổi mới danh mục sản phẩm của MCH. Doanh nghiệp cũng dự kiến mang về những con số tích cực trên thị trường quốc tế, doanh thu mảng xuất khẩu dự báo tăng trưởng mạnh 73,2% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn của MCH ở cả thị trường trong nước và thế giới.

Tiêu dùng phục hồi, tạo đà tăng trưởng cho MCH

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành trong quý I/2025 tăng hơn 9,9% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,8%, là mức tăng cao nhất của quý I kể từ năm 2020 đến nay. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2025 ước tính tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất so với quý I các năm trong giai đoạn 2020-2025

Cùng với đó, ngành du lịch nội địa và quốc tế phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng. Bằng chứng là, năm 2024, Việt Nam đón khoảng 17,5 triệu lượt khách quốc tế và 110 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu từ du lịch ước đạt 840.000 tỷ đồng.

Mức phục hồi này tương đương 98% so với giai đoạn trước đại dịch, cao hơn nhiều điểm đến khác trong khu vực. Sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách du lịch kéo theo nhu cầu đối với các sản phẩm tiện lợi, dễ sử dụng như thực phẩm ăn liền, đồ uống đóng chai và các sản phẩm chăm sóc cá nhân gọn nhẹ, những mảng vốn có nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam.

Những tín hiệu tích cực từ thị trường nội địa không chỉ thúc đẩy sức tiêu dùng trong nước mà còn góp phần định hình lại chiến lược kinh doanh của nhiều doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Trong đó, Masan Consumer, cùng với hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ của Tập đoàn Masan, được đánh giá là một trong những đơn vị hưởng lợi rõ rệt từ làn sóng phục hồi, góp phần vào mục tiêu chung tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Masan Consumer dự báo doanh thu và lợi nhuận quý I tăng trưởng hai chữ số

Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số

Dựa trên ước tính của doanh nghiệp, Masan Consumer dự kiến đạt doanh thu gần 7.500 tỷ đồng trong quý I/2025, tăng ~14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động (EBIT) cũng dự kiến vượt 1.700 tỷ đồng, tăng ~14%.

Đây là mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh giá nguyên liệu vẫn biến động khó lường do tác động của thuế quan đối ứng trên toàn cầu và sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp nội - ngoại gia tăng. Theo MCH, kết quả khả quan này được thúc đẩy bởi tăng trưởng xuyên suốt ở các ngành hàng chủ lực: gia vị tăng 12,4%; thực phẩm tiện lợi tăng 7,5%; cà phê tăng 46,1%; đồ uống tăng 10,9%.

Đáng chú ý, doanh thu từ thị trường quốc tế tăng tới 73,2% so với cùng kỳ, nhờ mở rộng hoạt động xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Thị trường Mỹ hiện chỉ chiếm dưới 1% tổng doanh thu.

Muốn chia cổ tức tỷ lệ 60%, triển khai kế hoạch chuyển sàn HoSE

Ngoài kết quả kinh doanh khả quan, Masan Consumer cũng gây chú ý khi đề xuất tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt lên tới 60%, cho thấy nền tảng tài chính vững chắc và cam kết chia sẻ lợi nhuận với cổ đông.

Cùng với đó, công ty đang triển khai các thủ tục để chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang sàn HoSE trong năm 2025. Động thái này được kỳ vọng sẽ tăng thanh khoản cổ phiếu, thu hút dòng vốn đầu tư tổ chức và nâng tầm thương hiệu MCH trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bước sang năm 2025, Masan Consumer đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng doanh thu hai chữ số, với kế hoạch đạt từ 33.500 đến 35.500 tỷ đồng, đồng thời đảm bảo biên lợi nhuận ở mức cao.

Động lực tăng trưởng chính đến từ việc tiếp tục đẩy mạnh cao cấp hóa ở ngành hàng gia vị và thực phẩm tiện lợi, với loạt sản phẩm mới như Lẩu Tự Sôi, Cơm Tự Chín và Lẩu Cầm Tay. Những phát kiến này không chỉ thỏa mãn nhu cầu tiện lợi mà còn nâng tầm trải nghiệm ăn uống tại nhà với tiêu chuẩn chất lượng cao cấp.

Ở mảng đồ uống và chăm sóc cá nhân, gia đình, Masan Consumer sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm Wake Up 247, phát triển mạnh Bupnon Tea 365 để chiếm lĩnh thị phần trà uống liền, đồng thời tái cấu trúc danh mục Chanté và NET.

Chiến lược này hướng tới gia tăng độ phủ và độ nhận diện thương hiệu, đón đầu xu hướng tiêu dùng mới và từng bước mở rộng thị phần trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân và gia đình - một trong những mảng kinh doanh giàu tiềm năng tại Việt Nam.