(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước của toàn ngành 8 tháng qua mới đạt 54,6% dự toán và giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chính của việc giảm là do kim ngạch nhập khẩu có thuế của một số mặt hàng chính giảm mạnh.

Thu ngân sách từ thuế xuất nhập khẩu tại một số cục hải quan tỉnh, thành phố có số thu lớn đạt 54,02% dự toán.

Cụ thể, tính đến ngày 22/8, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan hải quan quản lý đạt 232.250 tỷ đồng, bằng 54,6% dự toán và giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Cho biết tại giao ban Bộ Tài chính cuối tuần qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chia sẻ, sở dĩ số thu thuế xuất nhập khẩu giảm là do một số chính sách giảm thuế và xuất siêu 8 tháng qua ước tính khoảng 20 tỷ USD, nên số thu giảm tương ứng.

Số liệu thống kê cũng cho thấy kim ngạch nhập khẩu hàng hóa có thuế giảm tới 19,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu có thuế của một số mặt hàng chính giảm mạnh như than, hóa chất và sản phẩm hóa chất, chất dẻo, sắt thép, nguyên phụ liệu dệt may, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô... đạt trị giá 39,1 tỷ USD, chiếm 52,9% tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế, làm giảm thu ngân sách khoảng 29.800 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, nhóm xăng dầu nhập khẩu đạt 5,4 triệu tấn, trị giá đạt 4,35 tỷ USD, tăng 23,7% về lượng nhưng giảm 6,1% về trị giá, làm giảm thu khoảng 1.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Nhóm ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong 8 tháng đạt 83.900 chiếc, trị giá 1,9 tỷ USD, giảm 4,2% về lượng và giảm 4,8% về trị giá. Song, số thu từ nhóm hàng này lại tăng khoảng 4.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Tình hình thu ngân sách tại một số cục hải quan tỉnh, thành phố có số thu lớn chỉ đạt 201.161 tỷ đồng, bằng 54,02% dự toán được giao, giảm 15,25% so với cùng kỳ năm 2022.

Hầu hết các đơn vị chiếm số thu lớn có số thu 8 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2022, như: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai giảm 29,41%; Bình Dương giảm 27,18%; Hà Tĩnh giảm 24,14%; Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 23,84%; Bắc Ninh giảm 15,66%; Hà Nội giảm 13%.