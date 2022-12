Kinh tế Hàn Quốc: Nỗ lực phục hồi tăng trưởng

Nhiều mặt hàng tăng mạnh khiến chỉ số lạm phát tại Hàn Quốc liên tục ở mức cao

Số liệu thống kê của cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) vừa công bố cho biết, cán cân thương mại lũy kế từ đầu năm tới ngày 10/12 ghi nhận mức thâm hụt cao kỷ lục, lên tới 47,46 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu 3 mặt hàng năng lượng lớn của Hàn Quốc là dầu thô, khí đốt và than đá đạt 180,41 tỷ USD, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu lại bị thu hẹp do nền kinh tế toàn cầu đình trệ càng khiến quy mô thâm hụt cán cân thương mại của Hàn Quốc tăng mạnh. Cụ thể, xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 10/2022 giảm 5,8%, tháng 11/2022 giảm 14% và 10 ngày đầu tháng 12/2022 giảm 20,8% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, tính tới tháng 11/2022, xuất khẩu chíp bán dẫn - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc - đã ghi nhận mức giảm 4 tháng liên tiếp. Giới chuyên gia nhận định cán cân thương mại của Hàn Quốc sẽ tiếp tục đà thâm hụt trong năm 2023 do xuất khẩu đình trệ tương tự năm 2022.

Trong báo cáo vừa công bố, Viện Nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) nhận định, nền kinh tế xứ sở Kim chi khả năng cao sẽ đình trệ trong thời gian tới bởi nợ hộ gia đình và chỉ số lòng tin của doanh nghiệp đang xấu đi. Lĩnh vực tiêu dùng của Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng khi doanh số bán lẻ tiếp tục giảm từ tháng 8/2022. Về lĩnh vực tài chính, các chuyên gia của KDI lo ngại, thị trường vốn ngắn hạn của Hàn Quốc đang tiếp tục bất ổn do áp lực lớn từ chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước.

Trước những thách thức nêu trên, Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai các biện pháp quyết liệt ổn định tài chính, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cải thiện thị trường lao động... để vực dậy tăng trưởng kinh tế. Nhằm đối phó với động thái tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương toàn cầu, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) tăng lãi suất tổng cộng 2,75 điểm phần trăm kể từ tháng 8/2021, đưa lãi suất cơ bản của Hàn Quốc lên mức 3,25%.

Gần đây nhất, Chính phủ Hàn Quốc vừa phê duyệt “Kế hoạch cơ bản về xúc tiến du lịch lần thứ VI giai đoạn 2023 - 2027”, trong đó đặt ra 4 mục tiêu lớn: Đón 30 triệu lượt khách du lịch nước ngoài; đạt 30 tỷ USD doanh thu du lịch; dành 15 ngày cho du lịch nội địa; chi tiêu cho du lịch nội địa đạt 50.000 tỷ won (30 tỷ USD) vào năm 2027./.