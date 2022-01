Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh nhất trong gần 40 năm

(TBTCO) - Chính phủ Mỹ ngày 27/1/2022 công bố, nền kinh tế nước này đã bật tăng trở lại trong năm 2021 - đánh dấu sự phục hồi ấn tượng sau một năm có mức giảm sâu nhất trong lịch sử do đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa.

Theo ước tính của Bộ Thương mại Mỹ, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này năm 2021 là 5,7%, mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 1984. Điều này đánh dấu sự phục hồi ấn tượng vì chỉ một năm trước đó, kinh tế Mỹ suy giảm 3,4%, mức giảm sâu nhất trong 74 năm.

Đáng chú ý, quý IV/2021, kinh tế Mỹ tăng trưởng 6,9% dù đã bị cản trở do tác động của đợt bùng phát mạnh dịch COVID-19 do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự đoán kinh tế Mỹ tăng trưởng trong khoảng từ 3,4%-7% trong quý IV/2021. GDP Mỹ tăng trưởng 2,3% trong quý III/2021 so với cùng kỳ năm ngoái

Giá cả cũng không ngừng tăng trong năm 2021, đạt đỉnh trong giai đoạn từ tháng 10-12, trong đó chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 6,5%, cao nhất trong 40 năm.

Tính cả năm 2021, kinh tế Mỹ ghi nhận lạm phát tăng 3,9%. Nếu không tính các mặt hàng thực phẩm giá dễ dao động và năng lượng thì chỉ số PCE lõi của Mỹ tăng 3,3% năm 2021 và riêng quý IV/2021 là 4,9%.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ có được động lực mạnh mẽ từ các gói kích thích kinh tế quy mô lớn và chính sách lãi suất thấp. Đà tăng trưởng giảm dần vào cuối năm 2021 khi Mỹ ghi nhận đợt bùng phát mới do biến thể Omicron, khiến chi tiêu giảm trong khi các hoạt động kinh tế cũng bị gián đoạn do tác động của dịch bệnh.