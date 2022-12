Kỳ điều chỉnh ngày 12/12: Giá xăng dầu có thể tiếp tục giảm mạnh

Tại kỳ điều chỉnh ngày 1/12, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm đồng loạt giá xăng dầu. Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 21.679 đồng/lít (giảm 992 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); thấp hơn xăng RON95-III 1.025 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 22.704 đồng/lít (giảm 1.083 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu diesel 0.05S có không cao hơn 23.213 đồng/lít (giảm 1.588 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa giá bán không cao hơn 23.562 đồng/lít (giảm 1.078 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S giá bán không cao hơn 13.953đồng/kg (giảm 832 đồng/kg).