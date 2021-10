(TBTCO) - Trong Kỳ họp thứ 2 dự kiến khai mạc vào ngày 20/10, Quốc hội sẽ dành riêng thời gian nửa ngày để thảo luận về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quốc hội dự kiến họp trong 17 ngày

Báo cáo tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 13/10 về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội trong Kỳ họp này là 17 ngày, chia thành 2 đợt. Đợt 1 là 11 ngày, từ ngày 20/10 đến 01/11. Đợt 2 là 6 ngày, từ ngày 8 đến ngày 13/11/2021 (giảm 2 ngày so với dự kiến gửi đại biểu Quốc hội).

Trong trường hợp dịch bệnh trong cả nước vẫn diễn biến phức tạp, Tổng Thư ký Quốc hội cũng đã dự kiến chương trình kỳ họp theo hình thức Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ nhưng bố trí đợt 2 liền mạch với đợt 1 để kỳ họp kết thúc sớm, tạo điều kiện cho Chính phủ, các địa phương tập trung cho công tác phòng, chống dịch.

Về nội dung kỳ họp, tiếp thu ý kiến các đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị bố trí thảo luận về Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cùng với phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Đồng thời, đề nghị Chính phủ báo cáo bổ sung nội dung việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (do hiện nay còn dư luận người dân một số nơi phản ánh chưa nhận được hỗ trợ).

Bên cạnh đó, bố trí thời gian Quốc hội mặc niệm cán bộ y tế, chiến sĩ hy sinh, đồng bào tử vong do đại dịch Covid-19 trong phiên khai mạc kỳ họp.

Một điều chỉnh khác trong chương trình kỳ họp là rút Báo cáo về thực hiện Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu theo đề nghị của Chính phủ. Lý do vì tính đến hết tháng 9/2021, Hiệp định này chưa có hiệu lực, do chỉ có 8/27 các nước thành viên EU phê chuẩn Hiệp định. Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội sau khi Hiệp định có hiệu lực và được triển khai thực hiện.

Về Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, do đây là đề án lớn, nhiều vấn đề quan trọng của quốc gia, có tầm nhìn dài hạn nên UBTVQH đã đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị. Hiện nay đã gần thời điểm khai mạc kỳ họp, Bộ Chính trị chưa kịp cho ý kiến nên đề nghị chưa bố trí trong dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2 để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp sau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp.

Rút ngắn tối đa thời gian, đảm bảo tối đa chất lượng

Để tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị UBTVQH xem xét báo cáo Quốc hội cho giảm thời gian trình bày tờ trình, báo cáo từ 15 phút xuống còn 10 phút (dự kiến giảm khoảng 0,5 ngày so với phương án trình bày 15 phút/tờ trình, báo cáo). Đồng thời, đề nghị tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về rút ngắn thời gian thảo luận ở tổ, giảm thời gian thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Thanh Hóa; điều chỉnh thời điểm xem xét một số nội dung.

Cho ý kiến về chương trình, một số ý kiến tại UBTVQH cho rằng không nên ghép chung việc thảo luận về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cùng với phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, phòng chống Covid-19 là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, nếu ghép vào thì ý kiến tham gia đóng góp vào các vấn đề kinh tế, xã hội sẽ ít hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị nên bố trí để Quốc hội thảo luận riêng về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ đây là kỳ họp hết sức quan trọng vì bước vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ và quyết định khung khổ kế hoạch năm 2022. Tinh thần là tiếp tục đổi mới, rút ngắn tối đa thời gian kỳ họp nhưng phải đảm bảo chất lượng cao nhất để sản phẩm cuối cùng là các dự án luật, các quyết sách đúng đắn nhất.

Nhấn mạnh tinh thần chung là Quốc hội đồng hành với cả nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội có thể làm việc thêm vào chủ nhật để sớm bế mạc Kỳ họp thứ 2, đồng thời có thể sẽ họp thêm chuyên đề vào cuối năm để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Đây là việc chưa có tiền lệ, khi một năm Quốc hội có thể họp bốn kỳ (một kỳ của khoá trước và 3 kỳ của Quốc hội khoá XV), thể hiện tinh thần đồng hành với Chính phủ và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong phiên họp chuyên đề, Chủ tịch Quốc hội cho biết có thể xem xét về dự án luật sửa 10 luật về đầu tư, kinh doanh, vốn chưa được chuẩn bị kịp để đưa ngay vào kỳ họp này. Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn hai cũng có thể được xem xét ở kỳ họp này. Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì chủ trương đầu tư dự án này phải được thông qua trong năm nay. Một nội dung nữa mà kỳ họp chuyên đề của Quốc hội có thể xem xét là điều chỉnh chính sách tiền tệ và tài khoá để có thêm gói hỗ trợ cho nền kinh tế./.