Lãi suất trái phiếu chính phủ chịu áp lực tăng giai đoạn cuối năm

Lãi suất trái phiếu chính phủ trúng thầu giảm nhẹ so với tháng trước

Trong tháng 11, tình hình phát hành trái phiếu chính phủ sôi động trở lại so với tháng trước. Theo số liệu từ MBS, trong số 43.500 tỷ đồng trái phiếu được chào bán, có 36.133 tỷ đồng được huy động, tỷ lệ 83%. Lượng phát hành thành công tăng gấp đôi so với tháng trước.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 11, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hành được tổng cộng 301.017 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 81% kế hoạch năm.

Trong tháng 11, mức lãi suất trái phiếu chính phủ trúng thầu của các kỳ giảm nhẹ so với cuối tháng 10. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt là 2,07%/năm và 2,34%/năm, giảm 4 - 8 điểm cơ bản so với cuối tháng 10. Lợi suất kỳ hạn 5 năm giảm 10 điểm cơ bản xuống mức 0,76%/năm.

Các chuyên gia của MBS dự báo, lãi suất trái phiếu chính phủ có thể sẽ tăng trở lại trong thời gian còn lại của năm, khi lượng trái phiếu cần phải huy động để đạt kế hoạch năm còn lớn và thời gian không còn nhiều.

Giao dịch trái phiếu chính phủ thứ cấp sôi động trở lại

Trên thị trường thứ cấp, trong tháng 11, giao dịch trái phiếu chính phủ thứ cấp sôi động trở lại so với tháng trước, với khối lượng giao dịch bình quân ngày đạt 13 nghìn tỷ đồng, tăng 25%. Trong đó, giao dịch theo phương thức thông thường (outright) chiếm 63% khối lượng trong kỳ với 182 nghìn tỷ đồng. Bình quân giao dịch trái phiếu chính phủ đạt 8,2 nghìn tỷ đồng/ngày, tăng 11% so với bình quân tháng trước. Khối lượng giao dịch mua đi bán lại (repo) bình quân tăng 57% so với tháng 10, đạt 4,7 nghìn tỷ đồng/ngày.

Lãi suất trái phiếu chính phủ thứ cấp cũng giảm nhẹ trong tháng 11. Cuối tháng 11, lãi suất kỳ hạn 10 năm đang ở mức 2,12%/năm, giảm 7 điểm cơ bản so với tháng trước; đồng thời, lãi suất kỳ hạn 2 năm ở mức 0,67%/năm, giảm 3 điểm cơ bản.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 11, lãi suất kỳ hạn 2 năm đã tăng 25 điểm cơ bản, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm lại giảm 46 điểm cơ bản.

Trong tháng 11, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên thứ cấp, với khối lượng giao dịch là 373 tỷ đồng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 10.201 tỷ đồng trái phiếu chính phủ tính từ đầu năm tới nay và 12.071 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong 12 tháng gần nhất./.