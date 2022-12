Làm gì để xây dựng hệ thống phân phối thực phẩm an toàn?

Về phía các doanh nghiệp, bà Lê Việt Nga cho rằng, các doanh nghiệp thời gian vừa qua cũng đã nhận thức được rằng, bảo đảm an toàn thực phẩm là cách xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững nhất. Do đó, thời gian tới, doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa trong việc kết nối với cơ quan quản lý nhà nước, hiến kế những điều kiện kinh doanh phù hợp, xây dựng tốt nhất mạng lưới kinh doanh thực phẩm an toàn, đóng góp vào phát triển kinh tế.