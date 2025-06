VINARE sắp từ chối nhận tái bảo hiểm và đầu tư các dự án liên quan điện than

(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia VINARE đặt mục tiêu đến năm 2025 loại bỏ hoàn toàn tái bảo hiểm cho dự án nhiệt điện than nước ngoài, hạn chế tái bảo hiểm than trong nước và vận chuyển than. Đồng thời, không đầu tư trái phiếu liên quan đến than và điện than, ưu tiên trái phiếu xanh và tích hợp tiêu chí ESG vào danh mục đầu tư.

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE - mã Ck: VNR) vừa phát hành báo cáo phát triển bền vững năm 2024. Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Anh Tuấn, VINARE tiếp tục kiên định theo đuổi định hướng phát triển bền vững và tích hợp ESG một cách toàn diện hơn trong vận hành, không chỉ "nói về ESG" mà thực sự bắt đầu "sống cùng ESG", từ tư duy lãnh đạo đến hành động cụ thể. Bước tiến đáng ghi nhận trong hành trình phát triển bền vững của VINARE trong năm qua là việc hợp tác với đơn vị độc lập để thực hiện đo lường phát thải khí nhà kính và xác định dấu chân carbon của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các hoạt động vì cộng đồng vẫn được Tổng công ty duy trì và chú trọng, như một phần không thể thiếu trong định hướng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. "Trong tầm nhìn dài hạn, VINARE mong muốn trở thành một doanh nghiệp tái bảo hiểm uy tín và có trách nhiệm - không chỉ vững vàng về tài chính, mà còn tiên phong trong việc tích hợp các yếu tố phát triển bền vững vào chiến lược kinh doanh cốt lõi. Chúng tôi hiểu rằng, ở vị thế là một trung gian tài chính đặc thù, VINARE có thể và nên đóng vai trò kết nối, giữa doanh nghiệp bảo hiểm và những giải pháp dài hạn, giữa tăng trưởng kinh tế và trách nhiệm với môi trường -xã hội" - Chủ tịch VINARE nêu rõ. Nguồn: VINARE. Liên quan đến việc phát triển bền vững, báo cáo nêu rõ, trong năm 2024, VINARE loại bỏ hoàn toàn việc nhận tái bảo hiểm cho các hợp đồng tạm thời dự án nhiệt điện than nước ngoài; không phát sinh mới các hợp đồng nhận tái bảo hiểm tạm thời dự án nhiệt điện than trong nước. Song song với việc này, VINARE chủ trương ưu tiên nhận tái bảo hiểm quá trình xây dựng, lắp đặt và vận hành cho các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió. Về mục tiêu trong hoạt động nghiệp vụ, VINARE đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn việc nhận tái bảo hiểm cho các dự án nhiệt điện than nước ngoài ngay trong năm 2025. Đối với các dự án nhiệt điện than trong nước, VINARE thực hiện chính sách hạn chế từ năm 2025 và tiến tới loại bỏ hoàn toàn việc nhận tái bảo hiểm cho các dự án vào năm 2035. Các hợp đồng hiện hữu vẫn được duy trì cho đến khi kết thúc hiệu lực. Việc tái bảo hiểm cho hoạt động vận chuyển than cũng được hạn chế từ năm 2025 và sẽ chấm dứt hoàn toàn vào năm 2035. Đồng thời, VINARE đã dừng việc nhận bảo hiểm bồi thường cho người lao động, bảo hiểm trách nhiệm đối với người lao động, kiến trúc sư và kỹ sư của các nhà máy nhiệt điện than từ năm 2024 và cam kết tiếp tục duy trì loại bỏ vào năm 2025. Trong hoạt động đầu tư, VINARE thể hiện cam kết rõ ràng với xu hướng phát triển bền vững khi không đầu tư vào các trái phiếu mới phát hành cho dự án khai thác than và điện than từ năm 2024, tiến tới hạn chế vào năm 2025 và loại bỏ hoàn toàn vào năm 2035. Số tiền VINARE tái đầu tư năm 2024 lên đến 5.099 tỷ đồng, tăng 13,2% cùng kỳ, nhằm tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi và tái đầu tư một cách hiệu quả, từ đó, gia tăng giá trị cho các cổ đông mà còn tạo ra những tác động tích cực cho nền kinh tế. Danh mục đầu tư ủy thác đã được cập nhật nội dung đánh giá các yếu tố ESG (môi trường, xã hội, quản trị) vào các hợp đồng tái tục. Đồng thời, VINARE ưu tiên đầu tư vào các loại trái phiếu xanh và trái phiếu phát triển bền vững khi loại hình này được phát hành. Song song với đó, Tổng công ty tham gia tích cực vào hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của bảo hiểm trong việc phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Là doanh nghiệp tiên phong khai mở thị trường tái bảo hiểm, đến nay, VINARE trở thành nhà đứng đầu nhận tái bảo hiểm tại Việt Nam. Thông qua những mục tiêu và hành động cụ thể, VINARE từng bước khẳng định vai trò của một doanh nghiệp tái bảo hiểm tiên phong trong định hướng phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường./.

Ánh Tuyết