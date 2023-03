Cảnh giác với chiêu lừa đảo mời nhận quà Qua thực tế các vụ lừa đảo từ cuối năm 2022, dịp Tết Nguyên đán 2023 đến nay, Trung tâm An ninh mạng và xử lý khủng hoảng Athena cho hay, đơn vị nhận được nhiều thông tin từ người dân thông báo nhận được tin nhắn từ các ngân hàng có đính kèm link yêu cầu đăng nhập để thực hiện nhận quà tặng. Lợi dụng tâm lý thích nhận quà, đối tượng tội phạm mạng, hacker mũ đen (chỉ những kẻ cố gắng xâm nhập bất hợp pháp vào các mạng an toàn, thường với mục đích xấu) đã thực hiện nhiều tin nhắn mạo danh brandname các ngân hàng để gửi các tin nhắn SMS mạo danh, kèm theo đường link yêu cầu đăng nhập tài khoản để nhận quà. Rất nhiều người dùng nhẹ dạ đã “giao nộp” tài khoản cá nhân của mình cho đối tượng, từ đó dẫn tới bị lừa mất rất nhiều tiền. Theo ghi nhận, đầu tiên, tội phạm mạng thu thập dữ liệu khách hàng của ngân hàng gồm số điện thoại, số tài khoản,… từ nhiều nguồn khác nhau. Từ dữ liệu này, tội phạm mạng kết hợp với thiết bị là các trạm phát sóng BTS giả để thực hiện gửi tin nhắn mạo danh. Trạm phát sóng BTS giả này khi được kích hoạt cùng với một số thiết bị chuyên dụng, có thể phát ra sóng để đánh lừa các điện thoại xung quanh trong khu vực, rằng nó mới chính là trạm phát sóng của nhà mạng. Cùng với đó, hacker mũ đen có thể dễ dàng mạo danh hệ thống để gửi tin nhắn lừa đảo tới người dùng, theo nội dung và chức danh mà chúng mong muốn. Chuyên gia bảo mật Ngô Minh Hiếu - Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, cũng cho hay, yếu tố đầu tiên để tránh rơi vào cảnh bị lừa, đó là người dùng cần giữ sự tỉnh táo, tập trung; cần nâng cao ý thức cảnh giác trước các thông tin yêu cầu đăng nhập vào tài khoản từ các tin nhắn. Cần lưu ý rằng các ngân hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ, nhà sản xuất,… thường sẽ không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân qua các kênh như SMS, email, phần mềm chat,… Do đó, việc xuất hiện các tin nhắn có nội dung tương tự là điều bất thường, cần được xem xét một cách cẩn thận. Để đảm bảo an toàn, người dùng tuyệt đối không bấm vào các đường link gửi kèm, cũng như nhập tài khoản cá nhân vào những địa chỉ này. Bên cạnh yếu tố tự cảnh giác, người dùng cũng nên trang bị thêm hoặc tham gia các khóa học an ninh mạng cơ bản. Khi có kiến thức an ninh mạng cơ bản, người dùng sẽ có nhiều kỹ năng để tự phòng vệ và chống được các rủi ro trên không giang mạng.