Sớm dự báo các mặt hàng có thể thiếu hụt cục bộ Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), trong năm 2023 thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, bảo đảm tính chủ động, hiệu quả, phối hợp với điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đối với các mặt hàng Nhà nước định giá, các dịch vụ công đang triển khai lộ trình thị trường (như dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ giáo dục, giá điện), các bộ, ngành, địa phương chủ động trong việc tính toán, chuẩn bị phương án giá để điều chỉnh vào thời điểm phù hợp với quy định và bối cảnh chung. Thành công trong kiểm soát lạm phát năm 2022 ở mức 3,15% là do Chính phủ điều hành sát sao, kịp thời và quyết liệt. Các giải pháp về thuế, hỗ trợ và bình ổn giá, đảm bảo đủ nguồn cung đã phát huy hiệu quả trong hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, giảm áp lực đáng kể lên mặt bằng giá. Điều này đã tạo dư địa trong điều hành năm 2023. Để kiểm soát lạm phát mục tiêu khoảng 4,5% năm 2023, theo các chuyên gia kinh tế, trong điều hành cần bảo đảm đủ nguồn cung đáp ứng tổng cầu tăng, giảm áp lực lạm phát, nhất là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, tránh để tình trạng gây khan hiếm hàng, thiếu hàng. Theo chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Bích Lâm, cần minh bạch và đơn giản hóa quy trình thương mại; khuyến khích và đẩy mạnh chia sẻ thông tin về thương mại và giá cả; thúc đẩy cạnh tranh trong nước đối với lĩnh vực logistics, thương mại bán buôn và bán lẻ để giảm chi phí thương mại trong nước và quốc tế, giữ năng lực cạnh tranh và thị phần của hàng hóa Việt trên thị trường thế giới. Các bộ, ngành, cần dự báo sớm các mặt hàng có thể thiếu hụt trong dài hạn để có chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư sản xuất các mặt hàng này, chủ động nguồn nguyên vật liệu, tăng tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Đối với giá xăng, theo vị chuyên gia này, cần có kế hoạch, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, Bộ Công thương cần nắm bắt kịp thời giá xăng dầu thế giới, nâng cao năng lực và chất lượng dự báo, có giải pháp tổng thể bảo đảm đầy đủ nguồn cung xăng dầu dài hạn hơn. Đồng thời mở rộng, nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu quốc gia đáp ứng dài hơn nhu cầu của nền kinh tế, giảm bớt lệ thuộc và tác hại của giá xăng dầu thế giới tăng cao đến sự ổn định và phát triển kinh tế của đất nước. Đối với giá điện, Bộ Công thương cần dự báo, xây dựng kế hoạch, giải pháp để cung ứng đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào đối với từng quý trong năm 2023. Năm 2023, sau nhiều năm không điều chỉnh, dư luận lo ngại việc điều chỉnh giá một số hàng hóa, dịch vụ do nhà nước quản lý sẽ tác động lên lạm phát, do đó, cần đánh giá kỹ tác động của việc tăng giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục đối với lạm phát và tăng trưởng kinh tế để quyết định mức độ và thời điểm điều chỉnh, tránh gây cộng hưởng lạm phát chi phí đẩy, tạo ra lạm phát kỳ vọng của nền kinh tế.