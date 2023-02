Long An: Một doanh nghiệp sản xuất phân bón bị phạt 142 triệu đồng

(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 142 triệu đồng đối với một doanh nghiệp vi phạm về sản xuất phân bón không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện doanh nghiệp sản xuất phân bón không phù hợp quy chuẩn. Ảnh: CTV

Theo đó, từ thông tin cung cấp của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tây Ninh về hàng hóa vi phạm chất lượng lưu thông trên thị trường do một doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn tỉnh Long An sản xuất. Ngày 20/12/2022, Đội QLTT số 6, phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Long An, tiến hành kiểm tra doanh nghiệp sản xuất phân bón có trụ sở trên địa bàn huyện Đức Hòa. Đây là doanh nghiệp sản xuất loại phân bón do Cục QLTT tỉnh Tây Ninh kiểm tra, phát hiện vi phạm về chất lượng.

Qua làm việc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đã thừa nhận loại phân bón vi phạm về chất lượng do doanh nghiệp sản xuất, số lượng là 100 bao, loại 50kg/bao. Đây là số lượng phân bón mà doanh nghiệp đã bán cho một hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trị giá hàng hóa vi phạm là 71 triệu đồng.

Với hành vi sản xuất phân bón không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, doanh nghiệp đã bị UBND tỉnh Long An quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 142 triệu đồng./.