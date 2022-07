Cục Quản lý thị trường Long An vừa tiêu hủy trên 600 thùng sữa các loại và gần 500 sản phẩm thực phẩm chức năng nhập lậu không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An cho biết, hoạt động tiêu hủy diễn ra tại Chi nhánh Công ty TNHH môi trường Chân Lý, thuộc lô G, cụm công nghiệp Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An.

Long An: Tiêu hủy lô sữa không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Ảnh: TL

Theo đó, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã phối hợp giám sát tiêu hủy 100 thùng sữa nhãn hiệu Abbott Ensure Original loại 30 chai/thùng, 100 thùng sữa Ensure Gold loại 24 chai /thùng, 130 thùng sữa nhãn hiệu Osteocare Liquid, loại 24 hộp /thùng, 330 thùng sữa nhãn hiệu Aptamil Profutuna loại 4 hộp /thùng (1 hộp = 800g), 450 hộp sữa Engagrow loại 1,04kg/hộp, 270 hộp sữa nhãn hiệu Go&Grow, loại 1,13kg/hộp, 475 sản phẩm thực phẩm chức năng, 100 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu Crest complete plus, loại 232g/tuýp, 147 chai ga mini, 50 hộp kem dưỡng da, 220kg kem trộn không rõ nguồn gốc, 35 đôi dép giả mạo. Trị giá hàng hóa tiêu hủy khoảng 1,8 tỷ đồng.

Đây là số lượng hàng hóa do các đội Quản lý thị trường số 1, số 5 và số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường Long An bắt giữ vào thời điểm đầu năm 2022. Tất cả các hàng hóa trên được tiêu hủy bằng hình thức đốt, dưới sự giám sát chặt chẽ của các thành viên hội đồng là đại diện của các sở ngành tỉnh như công an, tài chính, tài nguyên và môi trường và cơ quan y tế./.