Manulife Việt Nam đã giải quyết xong gần 60% khiếu nại

(TBTCO) - Manulife Việt Nam cho biết nhiều khiếu nại của khách hàng SCB tham gia sản phẩm bảo hiểm “Tâm An Đầu Tư” đã được doanh nghiệp này ưu tiên tập trung giải quyết.

Ảnh: T.L

Kể từ khi ra thông báo đối thoại trực tiếp về việc giải quyết khiếu nại của khách hàng SCB vào ngày 26/4, tính đến nay, Manulife Việt Nam đã hoàn tất xử lý gần 60% các khiếu nại và hiện đang giải quyết 40% các khiếu nại còn lại.

Công ty này cho biết đã thuê các chuyên gia độc lập cùng tham gia vào quá trình đánh giá các khiếu nại để đảm bảo kết quả giải quyết khiếu nại là hợp pháp, khách quan và thấu đáo cho khách hàng. Bên cạnh đó, công ty cũng dành 2 văn phòng chuyên trách để phục vụ và tiếp các khách hàng SCB có khiếu nại.

Ông Sachin N.Shah - Chủ tịch HĐTV Manulife Việt Nam cam kết: “Manulife Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm các khiếu nại của khách hàng SCB. Nguyên tắc giải quyết là lấy khách hàng làm trung tâm, đảm bảo lợi ích hợp pháp và công bằng cho tất cả các khách hàng tham gia bảo hiểm và các bên liên quan”.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy, thời gian qua, dù hãng bảo hiểm đã nỗ lực tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng vẫn có những khách hàng tập trung đông người tại trụ sở chính của Manulife để gây sức ép.

Bàn về vấn đề này, ông Sachin N.Shah cho biết: “Chúng tôi đã nỗ lực xem xét các khiếu nại một cách nhanh nhất có thể. Dù vậy, quá trình giải quyết khiếu nại cần nhiều thời gian để điều tra và đánh giá kỹ lưỡng do tình hình đặc biệt của Ngân hàng SCB cũng như để ngăn chặn các hiện tượng trục lợi. Công ty nhận thấy một số khách hàng sẽ không hài lòng khi nhận được quyết định từ chối của công ty. Chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trung tâm và đảm bảo nguyên tắc công bằng cho tất cả các khách hàng tham gia bảo hiểm và các bên liên quan. Chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với từng khách hàng, giải thích chi tiết về quyết định của chúng tôi và thực hiện các bước tiếp theo nếu có”.

Liên quan đến vấn này, ngày 3/6 người phát ngôn Bộ Công an cũng đã lưu ý: Khách hàng có đơn khiếu nại, tố cáo đến trực tiếp các điểm tiếp nhận đơn của Manulife để gửi đơn, không tụ tập đông người, gây mất trật tự; Nghiêm cấm các cá nhân không có liên quan tụ tập, lôi kéo gây mất an ninh; Giao chính quyền, công an địa phương phối hợp với Manulife và các tổ chức khác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm nhận đơn.