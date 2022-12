(TBTCO) - Trong tháng cuối cùng của năm 2022, dự báo giá cả ổn định khi một số mặt hàng thiết yếu không biến động theo chiều hướng tăng. Tuy nhiên, dự báo giá cả có xu hướng tăng nhẹ trở lại vào thời điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.

Giá nhiều mặt hàng thiết yếu ổn định

Theo Bộ Tài chính, trong 11 tháng của năm 2022, thị trường trong nước nhìn chung đã có sự phục hồi đáng kể sau hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhu cầu hàng hóa bắt đầu tăng sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Đồng thời, do chịu tác động từ diễn biến nhanh, phức tạp của tình hình thế giới, giá một số hàng hóa trong nước như nguyên nhiên vật liệu, năng lượng,... có xu hướng tăng giá từ cuối quý I, quý II, ổn định trở lại trong quý III và dự báo sẽ có xu hướng tăng nhẹ trở lại vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.

Để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan chủ động tính toán và dự báo các yếu tố tác động đến lạm phát, xây dựng các kịch bản, giải pháp điều hành giá cả năm cũng như thường xuyên cập nhật theo sát tình hình thực tế báo cáo Chính phủ. Đến nay, mặt bằng giá cơ bản vẫn được kiểm soát.

Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm nguồn cung vẫn dồi dào.

Việc quản lý điều hành giá được thực hiện thận trọng, giá các mặt hàng Nhà nước định giá cơ bản được giữ ổn định từ đầu năm đến nay như: giá bán lẻ điện bình quân, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công; giá dịch vụ giáo dục. Đáng chú ý, giá xăng dầu được điều hành sát với diễn biến giá thế giới nhưng với mức tăng thấp hơn nhờ sử dụng linh hoạt Quỹ Bình ổn giá kết hợp giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, kịp thời giúp bình ổn giá xăng dầu trong nước, đồng thời giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với xăng động cơ không pha chì nhằm góp phần đa dạng hóa nguồn cung nhập khẩu.

Ở thời điểm này, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm nguồn cung vẫn dồi dào. Giá thịt lợn hiện giảm so với thời điểm trước đó. Rau xanh ở khu vực miền Bắc do đang vào mùa vụ tương đối dồi dào nên giá cả ổn định. Đây là những mặt hàng chiếm quyền số lớn trong rổ hàng hóa tính CPI và hiện nay chúng ta vẫn chủ động được trong sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, do đó giá cả ổn định sẽ góp phần giảm chỉ số giá tiêu dùng trong tháng cuối năm.

Lo ngại "đến hẹn lại lên", giá tăng dịp Tết

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, thời điểm cuối năm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán khá gần nhau, dự báo giá cả sẽ tăng theo quy luật, tác động đến chỉ số giá tiêu dùng. Giá năng lượng dự báo vẫn biến động phức tạp khó dự đoán khi các căng thẳng chính trị chưa có dấu hiệu được cải thiện. Nhu cầu hàng hóa thế giới cũng sẽ có nhiều biến động khi Trung Quốc chấm dứt chính sách Zero-Covid và mở cửa trở lại nền kinh tế.

Giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống, may mặc thường tăng theo quy luật vào giai đoạn chuyển mùa và thời điểm lễ Tết cuối năm. Giá thịt lợn hiện đang ổn định nhưng dự báo có thể biến động tăng thời điểm dịp Tết cận kề nếu nguồn cung không được đảm bảo. Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch cũng dự báo sẽ có sự hồi phục trở lại.

Thời điểm cuối năm 2022 và tháng 1/2023, dự báo khu vực phía Bắc có nhiều đợt rét đậm, rét hại, có thể gây ảnh hưởng đến giá lương thực và thực phẩm cục bộ tại một số tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, việc tập trung triển khai đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào cuối năm, triển khai các công trình kinh tế trọng điểm có thể làm tăng nhu cầu, nhất là đối với các mặt hàng vật tư xây dựng, từ đó có thể làm giá cả biến động nếu nguồn cung không đáp ứng kịp thời.

Áp lực lạm phát có thể từ đầu năm 2023 Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù lạm phát bình quân năm 2022 có nhiều dư địa để kiểm soát trong phạm vi mục tiêu 4%, tuy nhiên lạm phát lũy kế CPI tháng 12/2022 so với tháng 12/2021 dự kiến sẽ ở mức cao, từ đó tạo áp lực cho lạm phát bình quân năm 2023 ngay từ đầu năm sau.

Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, đó là các yếu tố cơ quan quản lý phải tính toán đến và thận trọng trong điều hành, không để tác động lớn tới CPI cả năm 2022, gây áp lực lên điều hành giá năm 2023. Trên thực tế, các chính sách tài khóa đang và dự kiến triển khai cũng góp phần làm giảm áp lực lên mặt bằng giá, trong đó các chính sách về miễn, giảm thuế, gia hạn thuế sẽ góp phần quan trọng trong việc bình ổn giá, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Một trong những yếu tố thuận lợi trong quá trình điều hành hiện nay, đó là những bài học kinh nghiệm và sự kiên định trong chủ trương ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát của Quốc hội, Chính phủ trong những năm qua và thời gian tới đã góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân vào môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, từ đó ổn định kỳ vọng lạm phát.