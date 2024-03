Một đơn vị môi giới bất động sản giao dịch 8.100 tỷ đồng trong năm 2023

Về các thành tích các giải Đông Tây Land đạt được trong năm 2023: Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam bình chọn; Đại lý Platinum do chủ đầu tư Khang Điền trao tặng; Đại lý phân phối xuất sắc nhất do Chủ đầu tư Vinhomes trao tặng; Đại lý xuất sắc nhất do chủ đầu tư The Grand Ho Tram trao tặng; Top 2 đại lý phân phối xuất sắc do chủ đầu tư Meyland Tân Á Đại Thành trao tặng; Top 3 đại lý phân phối xuất sắc, do chủ đầu tư Masterise Homes trao tặng; Top 5 đại lý xuất sắc nhất do chủ đầu tư Nam Long trao tặng..