Một giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương bị bắt

(TBTCO) - Huỳnh Hoàng Nhựt (31 tuổi, quê Tây Ninh) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Huỳnh Hoàng Nhựt vừa bị bắt. Ảnh TL

Theo CQCSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Huỳnh Hoàng Nhựt là giám đốc của hai công ty (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Nam Bình Dương và Công ty cổ phần Thương mại, dịch vụ Nam Bình Dương) có địa chỉ tại phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Qua quá trình điều tra xác định, Huỳnh Hoàng Nhựt nhận tiền đặt cọc cam kết chuyển nhượng các thửa đất không thuộc quyền sử dụng của mình để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Tiếp nhận thông tin, công an đã vào cuộc xác minh, khởi tố và bắt giam Nhựt.

CQCSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng thông báo tổ chức, cá nhân nào là bị hại của bị can Huỳnh Hoàng Nhựt thì liên hệ Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.

Trước đó, tại Hội nghị thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương vào ngày 18/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03, Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, toàn tỉnh có 480 dự án khu dân cư với tổng diện tích 5.933 ha và 561 khu phân lô tự phát.

Do đó, lợi dụng các sơ hở, thiếu sót trong quy định của pháp luật, trong chủ trương, chính sách, trong quản lý của các cơ quan nhà nước, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng để đầu tư kinh doanh bất động sản, phân lô, bán nền không đúng quy định.

Các đối tượng lập các khu dân cư trái phép, không đúng quy hoạch, làm phá vỡ quy hoạch đô thị, phát sinh các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai.

Tổng số đơn tiếp nhận mới của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong 9 tháng năm 2022 là 441 đơn, trong đó có 377/441 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai, chiếm tỷ lệ 85,4% trên tổng số đơn tiếp nhận mới.