Long An: Loạt dự án bất động sản đã thực hiện nghĩa vụ tài chính quý I/2025

(TBTCO) - Trong quý I/2025, các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An gồm: Khu dân cư Lago Centro City, khu dân cư thương mại Tân Thái Thịnh, khu đô thị E.City Tân Đức, Khu dân cư An Huy Đức Hoà… đã đóng tiền sử dụng đất

Một góc dự án An Huy Đức Hoà. Ảnh: Đăng Trung

Kết thúc quý I/2025, Chi cục Thuế Khu vực XVII có tổng số thu đạt 13.548 tỷ đồng, đạt 36,7% dự toán pháp lệnh, 36,3% dự toán địa phương.

Trong đó, địa bàn tỉnh Long An có tổng số thu đạt 6.341 tỷ đồng. Đối với các dự án bất động sản, trong quý I/2025, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, dẫn đầu là dự án Khu dân cư An Huy Đức Hoà (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) đã được đóng 56 tỷ đồng.

Khu dân cư An Huy Đức Hoà do Công ty CP Địa ốc An Huy làm chủ đầu tư, diện tích 120 ha. Tuy nhiên, ở đợt triển khai này, chủ đầu tư chỉ thực hiện 60ha, còn 60ha bỏ ngỏ khả năng thực hiện. Đây là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu tại phía Bắc. Dự án này đánh dấu bước Nam tiến của Địa ốc An Huy.

Kế tiếp là Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đóng 25,3 tỷ đồng cho dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu Trung tâm dịch vụ - Thương mại - Giải trí - Phim trường - Trường học - Bệnh viện và khu dân cư đô thị E.City Tân Đức (xã Đức Hòa Hạ và Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa).

Dự án E.City Tân Đức được tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ năm 2009 và lần hai vào năm 2012. Theo phê duyệt, E.City Tân Đức triển khai đền bù, san lấp và và xây dựng để hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn 2009-2015.

Tháng 6/2024, tỉnh Long An cho phép dự án E.City Tân Đức, quy mô gần 166 ha được gia hạn tiến độ thêm 12 tháng, kể từ ngày 24/6/2024 phải hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật toàn bộ dự án.

Theo sau là Công ty TNHH Bất động sản An Thịnh Phát L.A, đóng gần 19 tỷ đồng cho khu dân cư Lago Centro City (bao gồm đợt 1 và đợt 2). Được biết, khu dân cư Lago Centro City do Tập đoàn Sea Holdings làm đơn vị phát triển dự án. Đây cũng là doanh nghiệp đang triển khai dự án chung cư cao tầng Destino Centro (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức).

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân Thái Thịnh đóng 4,1 tỷ đồng cho dự án Khu dân cư thương mại Tân Thái Thịnh ( bao gồm đợt 1 và đợt 2), còn có tên gọi khi rao bán là Elite Life (xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc).

Đầu năm 2021, chủ đầu tư ký kết hợp tác với Công ty CP Đất Xanh Nam Bộ để đưa dự án ra thị trường với tên gọi Elite Life. Tuy nhiên, vào thời điểm này do dự án không đủ pháp lý nên được “lách luật” để nhận tiền của khách hàng bằng các “Phiếu tư vấn thỏa thuận” hay “Hợp đồng nguyên tắc”.

Tại thời điểm trên, do chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản nên UBND huyện Cần Giuộc nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu chủ đầu tư và đối tác liên quan không tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản, cảnh báo nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, UBND huyện Cần Giuộc cũng đã dựng bảng thông báo tại khu đất triển khai dự án với nội dung “Dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh theo Luật Kinh doanh bất động sản” để cảnh báo nhà đầu tư.