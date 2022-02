Một số đơn vị kinh doanh xăng dầu tạm ngưng hoạt động do gặp khó về nguồn cung

(TBTCO) - Theo Tổng cục quản lý thị trường (QLTT), từ ngày 28/1/2022 đến nay, tại một số địa phương như Đồng Nai, An Giang, Hậu Giang lực lượng QLTT đã phát hiện một số đơn vị kinh doanh đóng cửa, tạm ngưng hoạt động do nguồn cung không cung cấp kịp thời; tạm ngưng để sửa chữa hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy và một số lý do khác.

Cục trưởng Cục trưởng Cục QLTT An Giang Huỳnh Ngọc Hồ cho biết, thời gian qua trước áp lực về nhu cầu tăng cao trong dịp tết, nguồn cung không được đảm bảo, phát sinh một số trường hợp đóng cửa, tạm ngưng hoạt động. Phần lớn các trường hợp đều thực hiện thủ tục tạm ngưng theo quy định.

Đơn cử như tại huyện Thoại Sơn, có 7 cửa hàng ngưng hoạt động do tình trạng không còn xăng để bán cho người tiêu dùng. Các cửa hàng này đã báo cáo về Phòng Kinh tế - hạ tầng, UBND huyện Thoại Sơn và Sở Công thương tỉnh An Giang, với lý do hết xăng, nguồn cung không được cung cấp kịp thời.

Tại huyện Phú Tân, có 5 cửa hàng ngưng hoạt động. Trong đó có doanh nghiệp xin nghỉ do lỗ chi phí; hoặc chỉ bán dầu… Cửa hàng của doanh nghiệp xăng dầu Hiệp Vinh hiện chỉ bán dầu, do Công ty Petrolimex An Giang thông báo nguồn xăng không đủ giao và ngày 8/2 mới giao xăng trở lại. Tại huyện Châu Thành, QLTT An Giang cũng ghi nhận 5 trường hợp ngừng bán, do hết xăng, nguồn cung không được cung ứng kịp thời.

Lực lượng QLTT kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại An Giang. Ảnh: QLTT.AG

Tại Tiền Giang, trong đợt ra quân đồng loạt từ ngày 29/01/2022 đến ngày 8/2/2022, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã tiến hành giám sát 433/597 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh (chiếm 72,5% tổng số cửa hàng). Kết quả, các cửa hàng này hoạt động bình thường, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Riêng ngày 7/2/2022, lực lượng QLTT đã kiểm tra đột xuất đối với 1 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do ngừng kinh doanh mặt hàng xăng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế do không còn hàng nên cửa hàng ngừng bán mặt hàng này. Đến chiều ngày 8/2/2022, cửa hàng đã nhập 6.000 lít xăng để cung cấp cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay 548 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đang kinh doanh bình thường. Tuy nhiên, qua công tác giám sát, nắm tình hình trên địa bàn thành phố hiện có một số cây xăng tạm ngưng hoạt động, với lý do thiếu xăng Ron 95 để bán, tạm ngưng để sửa chữa hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy và một số lý do khác.

Trước thực trạng trên, ngay trong sáng ngày 8/2/2022, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - bà Phan Thị Thắng đã chủ trì họp, thành phần tham dự có Sở Công thương, Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã đánh giá nguồn cung ứng xăng dầu và tình hình kinh doanh trên địa bàn ổn định, đồng thời trao đổi các giải pháp nhằm ổn định tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.