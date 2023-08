Mua nhà không lo lãi suất lên đến 8 năm – cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp tại Vinhomes Ocean Park

(TBTCO) - Siêu chính sách “Mua nhà không lo lãi suất lên đến 8 năm” mới được áp dụng tại toà ZR1 The Zurich (Vinhomes Ocean Park 1) mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu ngay căn hộ cao cấp mang phong cách Thuỵ Sỹ đẳng cấp giữa trung tâm mới sầm uất bậc nhất phía Đông.

Hiện thực hoá giấc mơ nhờ siêu chính sách bất ngờ

Sở hữu một căn hộ cao cấp hoặc chuyển từ nhà cũ lên sống ở 1 khu căn hộ hạng sang là ước mơ của rất nhiều cư dân đang sinh sống, làm việc tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, giá trị căn hộ là rào cản lớn nhất ngăn cản những khách hàng có thu nhập trung bình – khá tiếp cận phân khúc này.

Để tạo điều kiện cho các khách hàng tiềm năng tiếp cận với các căn hộ như mơ này, mới đây, Vinhomes và Mitsubishi đã tung ra chính sách được đánh giá là hấp dẫn bậc nhất từ trước đến nay, mở ra cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp tại đại đô thị đẳng cấp phía Đông cho mọi nhóm khách hàng từ người độc thân, vợ chồng trẻ mới lập nghiệp, các gia đình chưa có nhiều tích luỹ và cả các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ muốn đầu tư căn hộ cho thuê…

Siêu chính sách trước nay chưa từng có hiện thực hoá giấc mơ của nhiều nhóm khách hàng từ người độc thân, những người trẻ mới lập nghiệp hay cả những gia đình nhiều thế hệ.

Với chính sách này, khách hàng chưa có ngay một số vốn lớn vẫn có thể mua được căn hộ cao cấp. KH chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ là đã có thể ký ngay hợp đồng mua bán, nhận nhà vào năm 2027. Trong thời gian 4 năm trước khi nhận nhà, khách hàng chỉ cần thanh toán số tiền tính ra bình quân mỗi tháng là 0,91% giá trị căn hộ (GTCH). Với khoản tiền tương đương 45% giá trị căn hộ sẽ được ngân hàng cho vay và chủ đầu tư sẽ hỗ trợ lãi suất 0% trong 4 năm kể từ khi nhận bàn giao. Khách hàng sẽ không cần lo lắng trước những biến động lãi suất trên thị trường trong vòng 8 năm – kể từ nay đến 2031. Đây là khoảng thời gian đủ dài để KH trẻ độc thân, gia đình trẻ bắt đầu lập nghiệp tích luỹ tài chính.

“Siêu chính sách” của ZR1 cũng đưa thêm lựa chọn dành cho khách hàng có nhu cầu nhận nhà sớm hơn vào năm 2025. Theo đó, khách hàng có thể thanh toán hoàn toàn bằng vốn tự có với số tiền chia nhỏ, tính ra bình quân 1 tháng tương đương 1,81% GTCH, hoặc thanh toán 30% bằng vốn tự có và được ngân hàng hỗ trợ 70% GTCH với lãi suất 0% trong 18 tháng kể từ khi nhận nhà.

Thu Thuỷ (Gia Lâm – Hà Nội) là một trong những khách hàng trẻ nắm bắt “thời cơ” khi chốt ngay căn hộ 1PN tại ZR1 The Zurich vì từ khi còn du học ở Thụy Sĩ, cô đã cực kỳ yêu thích phong cách sống ngăn nắp, hiện đại đầy tinh tế của người dân tại đây. Khi biết đến căn hộ The Zurich đang có chính sách bán hàng hấp dẫn, Thu Thủy đã ngay lập tức lên kế hoạch để mua nhà. Thuỷ cho biết: “Với chính sách “mua nhà không lo lãi suất lên đến 8 năm” này, em có thể sớm hiện thực ước mơ “ra riêng” của mình mà vẫn thoải mái chi trả cuộc sống mà không phải quá tằn tiện”.

ZR1 The Zurich sở hữu vị trí đắc địa tại cửa ngõ dẫn vào “quận downtown” sầm uất, sôi động của Ocean City.

Chị Phan Linh – nhân viên môi giới bất động sản cho biết, nhiều bậc phụ huynh lứa 7x thay vì tiết kiệm cho con đã chuyển sang mua nhà theo chính sách này, kỳ vọng đặt mục tiêu khi con cái lớn khôn có thể tặng con món quà trưởng thành ý nghĩa. Bởi số tiền thanh toán tính ra mỗi tháng cũng chỉ ngang với mua bảo hiểm hay gửi tiết kiệm, mà lại có căn nhà cho con trong tương lai.

Ngoài ra, những nhà đầu tư lão luyện cũng đã tranh thủ đầu tư cho thuê bởi đánh giá được tiềm năng thị trường của khu vực này trong thời gian tới, trong khi chính sách lại rất “hời”. “Tình hình giao dịch của anh em môi giới chúng tôi đang rất khả quan. Bản thân tôi đã chốt được 5 căn kể từ khi chính sách được công bố” – chị Linh chia sẻ.

Không gian sống cao cấp đậm chất Thuỵ Sỹ giữa lòng thành phố mới phía Đông

Sức hút của tòa ZR1, The Zurich không chỉ đến từ chính sách bán hàng “vô tiền khoảng hậu” mà còn phải kể đến giá trị nội sinh của dự án. Là sản phẩm hợp tác đầu tiên giữa Mitsubishi và Vinhomes, The Zurich sở hữu vị trí đắc địa tại cửa ngõ dẫn vào đại đô thị, đối diện hồ San Hô. Vị trí này giúp cư dân có thể thuận tiện di chuyển, kết nối với trung tâm thành phố thông qua hệ thống giao thông đường bộ hiện hữu với nút giao Cổ Linh hiện đại, cầu Vĩnh Tuy sẽ được khánh thành thông xe vào 2/9; cùng với các tuyến xe Vinbus phủ rộng khắp giúp cư dân dễ dàng đi lại. Trong tương lai, ga metro số 8 cách The Zurich chỉ vài trăm mét sẽ giúp cư dân kết nối đi tất cả các địa điểm trong thành phố.

Dọc trục đường Đại Dương là các trường học chất lượng cao như VinSchool, Brighton College Vietnam; tòa văn phòng TechnoPark Tower và Đại học tinh hoa VinUni. Cư dân The Zurich vì thế có thể tận hưởng cuộc sống “một bước đến trường” hay “một bước đến công sở” dễ dàng, thuận tiện.

The Zurich sở hữu hàng loạt tiện ích đẳng cấp đậm chất Thụy Sĩ được lấy cảm hứng từ quốc gia thịnh vượng và hạnh phúc hàng đầu thế giới, đồng thời thừa hưởng hàng nghìn tiện ích của đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1 đã vận hành ổn định hơn 3 năm với hơn 60.000 cư dân hiện hữu. Cùng với đó là "hệ sinh thái" các thương hiệu chất lượng quốc tế của tập đoàn Vingroup gồm Vinmec, Vincom, Vinschool, VinBus... đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu cuộc sống.

Cảnh quan đậm chất Thuỵ Sĩ cùng toàn bộ hệ thống tiện ích của Vinhomes Ocean Park 1 cũng như của cả Ocean City đem tới cuộc sống thuần khiết, an nhiên.

Đầu tháng 6 năm 2023, Vingroup công bố quy hoạch thành phố điểm đến Ocean City, trong đó Vinhomes Ocean Park 1 được định hướng phát triển trở thành “quận CBD” – quận 1 sầm uất bậc nhất, nơi hội tụ những tòa cao ốc hiện đại, các dãy shophouse nhộn nhịp, cùng đầy đủ sự hiện diện của các ngân hàng lớn và các trường học đa dạng,… mang nhịp sống hối hả và sôi động.

Cộng hưởng với đó, chính sách “mua nhà không lo lãi suất lên đến 8 năm” hứa hẹn sẽ tiếp tục sức hút “khủng” khi mang tới cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp bậc nhất tại trung tâm mới phía Đông Thủ đô với bài toán tài chính ưu việt./.