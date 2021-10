Ngành Thuế xử lý tăng thu trên 34 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Báo cáo của Tổng cục Thuế ghi nhận, từ ngày 30/6 - 30/9/2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 14.543 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 14% kế hoạch năm 2021, bằng 61,6% so với quý II/2021 và bằng 63,4% so với cùng kỳ; kiểm tra được 311.734 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 141,4% so với quý II/2021 và bằng 201,2% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.076 tỷ đồng, bằng 73,3% so với quý II/2021 và bằng 83,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.219 tỷ đồng, bằng 66,5% so với quý II/2021 và bằng 61,5% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ là 792 tỷ đồng, bằng 136,7% so với quý II/2021 và bằng 117,5% so với cùng kỳ; giảm lỗ là 8.064 tỷ đồng, bằng 72% so với quý II/2021 và bằng 90,4% so với cùng kỳ.