Chi cục Thuế khu vực VI thu ngân sách quý I tăng 50% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Lũy kế quý I/2025, Chi cục Thuế khu vực VI thu ngân sách nhà nước đạt trên 9.142 tỷ đồng, đạt 44,3% dự toán pháp lệnh, đạt 42% dự toán UBND các tỉnh giao, tăng 50% so cùng kỳ thực hiện.

Đại diện Chi cục Thuế khu vực VI cho biết, thực hiện Quyết định số 904/QĐ-BTC ngày 3/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế và các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế, Chi cục Thuế đã khẩn trương tổ chức sắp xếp bộ máy, công bố các vị trí lãnh đạo để hoạt động cơ quan thuế triển khai thông suốt, không bị gián đoạn.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Thủy

Theo Quyết định số 904/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Chi cục Thuế khu vực VI được gộp từ cơ quan thuế các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn và Cao Bằng. Theo đó, Chi cục Thuế khu vực VI, có 13 phòng, 17 Đội thuế liên huyện; có 1 Chi cục trưởng, 10 Phó chi cục trưởng.

Theo báo cáo của Chi cục Thuế khu vực VI, trong tháng 3/2025, đơn vị thu ngân sách đạt trên 2.809 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025, đơn vị thu ngân sách đạt trên 9.142 tỷ đồng, đạt 44,3% dự toán pháp lệnh, đạt 42% dự toán UBND các tỉnh giao năm 2025 và tăng 50% so cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó: Thu từ thuế, phí được 6.628 tỷ đồng, đạt 48,3% so với dự toán pháp lệnh, đạt 48% so với dự toán UBND các tỉnh giao và tăng 37,4% so với cùng kỳ thực hiện; thu tiền sử dụng đất được 2.514 tỷ đồng, đạt 36,4% so dự toán pháp lệnh, đạt 31,6% dự toán UBND các tỉnh giao, tăng 97,2% so với cùng kỳ thực hiện.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực VI và các đơn vị báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Thủy

Bên cạnh kết quả thu ngân sách, các mặt công tác khác như: thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý hộ kinh doanh..., cũng được đơn vị triển khai theo đúng chương trình công tác, đảm bảo phục vụ công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc với Chi cục Thuế khu vực VI mới đây, Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Chi cục Thuế khu vực VI trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy mới.

Đồng thời, đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo, công chức Chi cục Thuế Khu vực VI trong việc đưa mô hình tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, trơn tru.

Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng đánh giá, việc hợp nhất cơ quan thuế tại các tỉnh, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực, thể hiện đúng tinh thần của trung ương về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng yêu cầu trong thời gian tới, Chi cục Thuế khu vực VI cần tiếp tục đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy mới, trên cơ sở đó phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ (Cục Thuế) đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, ổn định nhân sự, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đặc biệt ở các phòng, đội còn thiếu hụt lãnh đạo hoặc chưa kiện toàn.

Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng yêu cầu Chi cục Thuế khu vực VI tiếp tục cải cách mạnh mẽ, giảm thiểu các thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; đồng thời thực hiện nghiêm Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 9/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tập trung cao độ cho nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, không để gián đoạn vì tổ chức lại bộ máy mới. Quyết liệt triển khai các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng, theo sát chỉ tiêu được giao, không để phát sinh khoảng trống quản lý hoặc gián đoạn công tác do thay đổi tổ chức.

Đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức trong toàn chi cục. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát công việc; tổ chức đối thoại định kỳ, lắng nghe ý kiến của công chức và người nộp thuế, tạo cầu nối hai chiều trong chỉ đạo và phản hồi thực tiễn; lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, là động lực cốt lõi trong triển khai các nhiệm vụ quản lý thuế, quản lý thu.

Lãnh đạo Cục Thuế cũng yêu cầu Chi cục thuế chủ động thiết lập và duy trì chặt chẽ mối quan hệ phối hợp với UBND các cấp tại địa phương, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý thuế, chống thất thu và hỗ trợ người nộp thuế. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, số hóa dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính./.