(TBTCO) - Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, toàn ngành Thuế, thu ngân sách nhà nước đạt 1.006.245 tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán, bằng 128,6% so với cùng kỳ thực hiện. Thực hiện nhiệm vụ công tác thuế tháng 6/2025 và các tháng tiếp theo, ngành Thuế chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, đi đôi với thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, đề án chống thất thu thuế, nhằm giữ vững nhịp thu ngân sách tăng trưởng ổn định.

35/63 địa phương có tiến độ thu ngân sách đạt khá

Chiều ngày 11/6, Cục Thuế tổ chức họp giao ban thường kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác thuế tháng 5, triển khai chương trình công tác tháng 6/2025.

Thông tin về tình hình thu ngân sách nhà nước, đại diện Cục Thuế cho biết, trong tháng 5/2025, toàn ngành thu ngân sách đạt 148.100 tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán, bằng 107,4% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ dầu thô đạt 4.600 tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán, bằng 91,8% so cùng kỳ thực hiện; Thu nội địa đạt 143.500 tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán, bằng 108% so với cùng kỳ thực hiện.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban. Ảnh: Phương Thảo

Lũy kế 5 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước toàn ngành thực hiện đạt 1.006.245 tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán, bằng 128,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ dầu thô đạt 22.453 tỷ đồng, bằng 42,2% dự toán, bằng 90,9% so với cùng kỳ thực hiện; Thu nội địa đạt 983.792 tỷ đồng, bằng 59,0% dự toán, bằng 129,8% so với cùng kỳ thực hiện.

Tính theo khoản thu, sắc thuế, có 13/19 khoản thu đạt khá (đạt trên 50%) so dự toán và có 15/19 khoản thu, sắc thuế trưởng so cùng kỳ. Trong đó: Thu từ khu vực sản xuất kinh doanh ước đạt 469.288 tỷ đồng, đạt 57% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ thực hiện, chiếm khoảng 47,7% tổng thu nội địa; Thu từ cổ tức và lợi nhuận chênh lệch ước đạt 48.810 tỷ đồng, đạt 63,7% dự toán, bằng 154,5% so với cùng kỳ thực hiện; Thu từ đất ước đạt 198.217 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán, bằng 204,9% so với cùng kỳ thực hiện; Các khoản thuế khác và thu khác đạt 224.725 tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán, bằng 118% so với cùng kỳ thực hiện.

Theo thống kê của Cục Thuế, 5 tháng đầu năm 2025, có 35/63 địa phương tiến độ thực hiện đạt khá so dự toán (đạt trên 50%); có 6/63 địa phương đạt dưới 40% dự toán. Tính theo khu vực thu, có 13/20 Chi cục Thuế khu vực có tiến độ thực hiện đạt khá so dự toán (đạt trên 50%), còn 7/20 Chi cục Thuế khu vực có tiến độ thực hiện dự toán còn chậm (đạt dưới 50%), có 19/20 Chi cục Thuế khu vực có tiến độ thu cao hơn so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Thuế, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt kết quả tích cực do kinh tế duy trì nhịp tăng trưởng khá, cùng chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc triển khai có hiệu quả các chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh đầu tư công kết hợp với các chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt; cùng với đó là sự phục hồi của doanh nghiệp và nỗ lực của chính người dân.

Đặc biệt, việc thực hiện có hiệu quả Công điện số 124/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng..., đã huy động kịp thời nguồn lực từ đất đai vào ngân sách nhà nước.

Đối với ngành Thuế, đã đẩy mạnh tự động hóa, cải cách thủ tục hành chính, tăng hiệu quả các dịch vụ điện tử như hoàn thuế, nộp thuế, hóa đơn điện tử. Công tác quản lý thu tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại điện tử, nền tảng số, dịch vụ ăn uống - lưu trú, khai khoáng…, cũng đã góp phần tăng thu ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm 2025.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chuyên môn

Để duy trì nhịp thu ngân sách tăng trưởng ổn định, trong tháng 6/2025, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu toàn ngành Thuế tập trung cao độ cho việc rà soát, thúc đẩy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả hoạt động quản lý thuế.

Cùng với đó, lãnh đạo Cục Thuế giao các đơn vị tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng định hướng tại Kết luận 160-KL/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Bộ Tài chính. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, ổn định trong toàn hệ thống, không để xảy ra gián đoạn trong công tác quản lý thuế tại các địa phương.

Toàn cảnh giao ban Cục Thuế tổ chức. Ảnh: Phương Thảo

Bên cạnh đó, ngành Thuế tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình công tác năm 2025, đặc biệt là các đề án, chuyên đề có thời hạn hoàn thành trong quý II/2025. Tăng tốc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bỏ thuế khoán từ năm 2026, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế, tổng hợp đánh giá hiệu quả chuyên đề chống thất thu thuế đối với cá nhân thu nhập cao, vận tải, bất động sản, thương mại điện tử...

Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quản lý thuế, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu toàn ngành chuẩn bị chu đáo các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam, đảm bảo tiến độ triển khai các nội dung công việc của từng tiểu ban, nhất là các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, xây dựng phim tư liệu, triển lãm hình ảnh, tài liệu và bộ nhận diện chương trình.

Song song với đó, ngành Thuế đẩy mạnh công tác kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các chuyên đề chống thất thu đã được giao, đồng thời chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Đặc biệt, lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số trong toàn hệ thống, trọng tâm là hoàn thành nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng các quy định mới tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP và Thông tư 86/2024/TT-BTC, bảo đảm sẵn sàng triển khai sử dụng mã định danh cá nhân thay thế mã số thuế từ ngày 1/7/2025.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện nền tảng dữ liệu lớn, hạ tầng trung tâm dữ liệu mới và các giải pháp tích hợp dịch vụ công trực tuyến cấp độ cao trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngoài ra, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và truyền thông chính sách thuế, với trọng tâm là rà soát danh mục thủ tục hành chính, đề xuất phương án đơn giản hóa, cắt giảm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. Triển khai mạnh mẽ các kênh truyền thông đa dạng, có trọng tâm, kịp thời giải đáp các vấn đề dư luận, cử tri quan tâm tại kỳ họp Quốc hội. Đồng thời, tổ chức các hội nghị đối thoại, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ./.