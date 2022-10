Ngành Xuất bản phát huy sứ mệnh lưu trữ, tích lũy và truyền bá tri thức

(TBTCO) - Ngày 10/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022) và gặp mặt, tuyên dương người làm xuất bản tiêu biểu.

Buổi lễ nhằm khẳng định sự đóng góp to lớn của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam trong 70 năm qua; ghi nhận công lao, cống hiến của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, người làm xuất bản; tuyên dương, khen thưởng những người làm xuất bản tiêu biểu; thông qua hoạt động kỷ niệm, nâng cao vị thế ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam, đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của người làm xuất bản, in và phát hành sách trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu tại tại lễ kỷ niệm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đã điểm lại những mốc son trên chặng đường phát triển của xuất bản cách mạng Việt Nam, gồm cả 3 lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Ông Lâm khẳng định, tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, những người làm công tác xuất bản, in và phát hành sách hôm nay đã và đang không ngừng nỗ lực phấn đấu để góp sức mình vào sự phát triển đơn vị nơi đang công tác nói riêng, cũng như sự nghiệp xuất bản cách mạng nói chung, đáp ứng những nhiệm vụ, yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng biểu trưng vinh danh cán bộ lão thành

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng, to lớn của các thế hệ người làm xuất bản tiêu biểu; khẳng định ngành xuất bản, in và phát hành sách đã phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình trong việc lưu trữ, tích lũy và truyền bá tri thức, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, bồi đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thời gian tới, ngành xuất bản, in và phát hành sách cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về vai trò của sách, đọc và học từ sách; có nhiều sách hay, sách đẹp, thiết thực; nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, bám sát hơi thở cuộc sống, ứng dụng khoa học công nghệ; lấy việc phụng sự quốc gia, dân tộc làm mục đích cao nhất; khơi dậy khát vọng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ cho người đọc.

Ông Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu ngành thực hiện tốt kinh tế xuất bản, kịp thời thích ứng, chuyển đổi, lựa chọn cách thức, mô hình hoạt động phù hợp xu hướng chung của thị trường; hoàn thiện chủ trương, chính sách, tạo hành lang pháp luật, tạo cơ chế để xuất bản phát triển; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, lãnh đạo, quản lý, người làm xuất bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành xuất bản trong thời kỳ mới...