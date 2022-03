Ngày 10/3/2022, Việt Nam ghi nhận 160.676 ca mắc mới và 71 ca tử vong do COVID-19

(TBTCO) - Tính từ 16h ngày 9/3 đến 16h ngày 10/3/2022, Việt Nam ghi nhận 160.676 ca mắc mới COVID-19, trong đó 15 ca nhập cảnh và 160.661 ca trong nước tại 62 tỉnh, thành phố.

Hà Nội ghi nhận 30.157 ca, Nghệ An 11.141 ca, Phú Thọ 5.891 ca, Bình Dương 5.302 ca, Sơn La 4.891 ca, Hưng Yên 4.269 ca, Hòa Bình 4.122 ca, Cà Mau 3.914 ca, Tuyên Quang 3.879 ca, Lạng Sơn 3.872 ca, Hải Dương 3.770 ca, TP Hồ Chí Minh 3.668 ca, Nam Định 3.554 ca, Hải Phòng 3.533 ca, Quảng Trị 3.463 ca, Lào Cai 3.229 ca, Quảng Ninh 2.903 ca, Bắc Giang 2.863 ca, Đắk Lắk 2.814 ca, Vĩnh Phúc 2.756 ca, Thái Bình 2.722 ca, Thái Nguyên 2.720 ca, Quảng Bình 2.641 ca, Ninh Bình 2.597 ca, Hà Nam 2.427 ca, Bình Phước 2.390 ca, Bình Định 2.339 ca, Điện Biên 2.265 ca, Cao Bằng 2.245 ca, Hà Giang 2.162 ca, Lai Châu 2.151 ca, Bắc Ninh 2.122 ca, Yên Bái 2.049 ca, Khánh Hòa 1.850 ca, Đà Nẵng 1.824 ca, Bến Tre 1.528 ca, Lâm Đồng 1.467 ca, Tây Ninh 1.427 ca, Đắk Nông 1.337 ca, Bắc Kạn 1.270 ca, Thanh Hóa 1.105 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 988 ca, Bình Thuận 883 ca, Hà Tĩnh 875 ca, Vĩnh Long 860 ca, Phú Yên 747 ca, Quảng Ngãi 682 ca, Trà Vinh 454 ca, Đồng Nai 431 ca, Thừa Thiên Huế 378 ca, Kon Tum 371 ca, Quảng Nam 326 ca, Bạc Liêu 305 ca, Long An 207 ca, Cần Thơ 145 ca, Kiên Giang 127 ca, An Giang 88 ca, Đồng Tháp 45 ca, Sóc Trăng 45 ca, Hậu Giang 34 ca, Ninh Thuận 24 ca, Tiền Giang 17 ca. Có 107.465 ca trong cộng đồng. 53.151 ca được công bố khỏi bệnh. 71 ca tử vong do COVID-19.