Ngày 12/3/2022, Việt Nam ghi nhận 168.719 ca mắc mới và 62 ca tử vong do COVID-19

(TBTCO) - Tính từ 16h ngày 11/3 đến 16h ngày 12/3/2022, Việt Nam ghi nhận 168.719 ca mắc mới COVID-19, trong đó 15 ca nhập cảnh và 168.704 ca trong nước tại 63 tỉnh, thành phố.

Hà Nội ghi nhận 30.693 ca, Nghệ An 11.666 ca, Phú Thọ 7.216 ca, Bắc Ninh 5.669 ca, Sơn La 4.872 ca, Hưng Yên 4.492 ca, Lạng Sơn 4.479 ca, Hải Dương 4.460 ca, Tuyên Quang 4.287 ca, Hòa Bình 4.279 ca, Lào Cai 3.539 ca, Nam Định 3.432 ca, Hải Phòng 3.200 ca, Cà Mau 3.200 ca, Gia Lai 3.107 ca, Quảng Ninh 2.988 ca, Quảng Bình 2.921 ca, Quảng Trị 2.827 ca, Vĩnh Phúc 2.823 ca, TP Hồ Chí Minh 2.804 ca, Bắc Giang 2.794 ca, Thái Bình 2.747 ca, Điện Biên 2.728 ca, Thái Nguyên 2.716 ca, Bình Dương 2.696 ca, Bình Định 2.687 ca, Bình Phước 2.683 ca, Lai Châu 2.599 ca, Ninh Bình 2.507 ca, Cao Bằng 2.442 ca, Hà Nam 2.327 ca, Yên Bái 2.186 ca, Bến Tre 1.981 ca, Hà Giang 1.971 ca, Lâm Đồng 1.735 ca, Khánh Hòa 1.560 ca, Phú Yên 1.555 ca, Đà Nẵng 1.517 ca, Bắc Kạn 1.493 ca, Đắk Nông 1.427 ca, Tây Ninh 1.401 ca, Thanh Hóa 1.338 ca, Vĩnh Long 1.335 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 1.211 ca, Trà Vinh 1.177 ca, Hà Tĩnh 873 ca, Kon Tum 770 ca, Quảng Ngãi 693 ca, Bình Thuận 646 ca, Quảng Nam 328 ca, Bạc Liêu 293 ca, Đồng Nai 269 ca, Thừa Thiên Huế 242 ca, Long An 202 ca, Cần Thơ 197 ca, Kiên Giang 124 ca, An Giang 94 ca, Đồng Tháp 72 ca, Sóc Trăng 46 ca, Hậu Giang 41 ca, Tiền Giang 27 ca, Ninh Thuận 19 ca, Đắk Lắk 1 ca. Có 116.648 ca trong cộng đồng. 84.811 ca được công bố khỏi bệnh. 62 ca tử vong do COVID-19.