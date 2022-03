Ngày 13/3/2022, Việt Nam ghi nhận 166.968 ca mắc mới và 95 ca tử vong do COVID-19

(TBTCO) - Tính từ 16h ngày 12/3 đến 16h ngày 13/3/2022, Việt Nam ghi nhận 166.968 ca mắc mới COVID-19, trong đó 15 ca nhập cảnh và 166.953 ca trong nước tại 62 tỉnh, thành phố.

Hà Nội ghi nhận 29.269 ca, Nghệ An 10.243 ca, Đắk Lắk 7.569 ca, Phú Thọ 6.534 ca, Bắc Ninh 6.417 ca, Lạng Sơn 4.816 ca, Hưng Yên 4.599 ca, Sơn La 4.538 ca, Hải Dương 4.406 ca, Hòa Bình 4.337 ca, Lào Cai 3.921 ca, Tuyên Quang 3.696 ca, Nam Định 3.379 ca, Điện Biên 3.320 ca, Quảng Bình 3.271 ca, Bến Tre 3.059 ca, Quảng Ninh 2.990 ca, Vĩnh Phúc 2.987 ca, Cà Mau 2.972 ca, Bắc Giang 2.853 ca, Bình Dương 2.851 ca, Quảng Trị 2.793 ca, Thái Bình 2.781 ca, Thái Nguyên 2.738 ca, Bình Định 2.424 ca, Ninh Bình 2.379 ca, Hà Nam 2.317 ca, Yên Bái 2.281 ca, Bình Phước 2.273 ca, Cao Bằng 2.259 ca, TP Hồ Chí Minh 2.257 ca, Lai Châu 2.148 ca, Hà Giang 1.911 ca, Lâm Đồng 1.877 ca, Hải Phòng 1.593 ca, Đắk Nông 1.578 ca, Bắc Kạn 1.394 ca, Phú Yên 1.378 ca, Đà Nẵng 1.338 ca, Vĩnh Long 1.285 ca, Thanh Hóa 1.210 ca, Khánh Hòa 1.188 ca, Tây Ninh 1.078 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 1.059 ca, Trà Vinh 1.047 ca, Hà Tĩnh 896 ca, Bình Thuận 855 ca, Quảng Ngãi 509 ca, Kon Tum 401 ca, Quảng Nam 332 ca, Bạc Liêu 314 ca, Đồng Nai 170 ca, Long An 168 ca, Cần Thơ 133 ca, Thừa Thiên Huế 129 ca, An Giang 123 ca, Kiên Giang 111 ca, Đồng Tháp 70 ca, Sóc Trăng 41 ca, Hậu Giang 40 ca, Tiền Giang 27 ca, Ninh Thuận 21 ca. Có 100.536 ca trong cộng đồng. 95.538 ca được công bố khỏi bệnh. 95 ca tử vong do COVID-19.