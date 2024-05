(TBTCO) - Giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg; hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. Giá thịt heo đứng yên đồng loạt. Trong đó, thịt đùi heo tại WinMart có giá thấp nhất trong khi mỡ heo có giá bán thấp nhất tại Hà Hiền.

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng tại một số nơi. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi tăng rải rác 1.000 - 2.000 đồng/kg tại một số địa phương

Giá heo hơi ở miền Bắc tăng nhẹ: Thị trường heo hơi tại miền Bắc ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg tại 2 tỉnh Hưng Yên và Phú Thọ, hiện đang neo ở mức 65.000 đồng/kg; các tỉnh thành còn lại có giá đi ngang trong ngày đầu tuần. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng nhẹ ở một vài nơi: Cụ thể, thương lái ở Quảng Bình và Thừa Thiên Huế đang cùng thu mua heo hơi với giá 63.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg; tại các tỉnh còn lại vẫn đang được giao dịch với giá không đổi. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam tiếp đà tăng ở nhiều nơi so với cuối tuần trước: Theo đó, giá heo hơi tại Cà Mau tăng 2.000 đồng/kg, hiện đang ở mức 64.000 đồng/kg, đây cũng là giá thu mua được ghi nhận tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp và Vĩnh Long sau khi tăng 1.000 đồng/kg; tương tự, thương lái tại An Giang, Cần Thơ và Hậu Giang đang giao dịch heo hơi với giá 63.000 đồng/kg, cùng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại chuỗi cửa hàng, công ty thực phẩm ổn định trở lại

Sáng ngày (13/5), giá thịt heo mát Meat Deli từ trang winmart.vn không có biến động mới tại thời điểm khảo sát lúc 7h15.

Hiện, các sản phẩm thịt heo có giá bán trong khoảng 101.520 - 159.122 đồng/kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Theo ghi nhận, chân giò rút xương và thịt heo xay hiện đang có giá ứng với mức 108.722 đồng/kg và 111.922 đồng/kg. Nhỉnh hơn là giá bán nạc vai heo được ghi nhận với mức 116.720 đồng/kg.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Hà Hiền ổn định trở lại tại thời điểm khảo sát lúc 7h15. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 66.000 - 174.000 đồng/kg.

Ghi nhận cho thấy, mỡ heo được bán với giá thấp nhất - 66.000 đồng/kg. Tiếp đến, nạc vai heo, nạc đùi heo và sườn già heo có giá lần lượt 99.000 đồng/kg, 106.000 đồng/kg và 116.000 đồng/kg./.