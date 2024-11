Ngày 16/11: Giá cà phê, giá tiêu có một tuần tăng ấn tượng

(TBTCO) - Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng kiến giá cà phê arabica tăng lên mức cao nhất trong hơn 13 năm trong khi robusta tăng gần 400 USD/tấn lên mức cao nhất 1 tháng. Giá tiêu trong nước hôm nay cũng đảo chiều tăng 500 – 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê

Tại thị trường trong nước: Cập nhật thời điểm 4h30, giá tiếp đà tăng cao, với mức tăng từ 2.700 - 2.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại các tỉnh Tây Nguyên, giá mua trung bình là 113.700 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 114.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai hiện được thu mua ở mức giá 113.700 đồng/kg; tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 114.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 113.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 113.800 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 113.700 đồng/kg.

Thị trường thế giới: Kết thúc tuần qua giá cà phê arabica tăng lên mức cao nhất trong hơn 13 năm trong khi robusta tăng gần 400 USD/tấn lên mức cao nhất 1 tháng.

Cụ thể đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/11, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 1/2025 giảm nhẹ 0,08% (4 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.773 USD/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng 4 USD/tấn, lên 4.699 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica hợp đồng giao tháng 12 tiếp tục tăng 1,02% (2,85 US cent/pound), lên mức 281,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng 1,4% (3,9 US cent/pound), chốt ở mức 283,3 US cent/pound.

Đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi triển vọng sản xuất suy giảm ở Brazil và thời tiết xấu tại Việt Nam, nơi vụ mùa năm nay có thể giảm tới 10%, mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Tình hình tại Brazil cũng đáng lo ngại. Báo cáo từ các thương nhân và nhà phân tích đang khảo sát các khu vực sản xuất để đưa ra dự báo ban đầu cho thấy sản lượng triển vọng của vụ mùa năm nay sẽ giảm mạnh do hạn hán kéo dài trong mùa đông.

Giá tiêu

Thị trường trong nước: Đảo chiều tăng 500 – 1.000 so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 138.000 – 139.000 đồng/kg. Tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu duy trì sản lượng hồ tiêu khoảng trên 73.000 tấn/vụ đến năm 2030, trong khi Bình Phước duy trì khoảng 25.000 tấn.

Hiện thương lái tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang thu mua hồ tiêu với giá cao nhất là 139.000 đồng/kg, tăng lần lượt 1.000 đồng/kg và 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại hai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai, giá tiêu cùng tăng 1.000 đồng/kg lên 138.500 đồng/kg.

Giá tiêu tại Gia Lai cũng đang đứng ở mức 138.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Riêng tại Bình Phước, giá giao dịch hồ tiêu vẫn giữ nguyên ở mức 138.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới: Cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), trong phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu đen Lampung Indonesia được niêm yết ở mức 6.467 USD/tấn, ổn định so với phiên giao dịch trước.

Tại các quốc gia khác, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 cũng đi ngang ở mức 6.000 USD/tấn, tiêu đen Kuching Malaysia là 8.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen 500 g/l và 550 g/l xuất khẩu của Việt Nam dao động trong khoảng 6.200 - 6.500 USD/tấn.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok Indonesia đứng yên ở mức 9.063 USD/tấn. Trong khi tiêu trắng Việt Nam và Malaysia có giá từ 9.400 USD/tấn và 10.500 USD/tấn./.