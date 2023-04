Ngày 16/4: Giá cà phê có xu hướng tăng, thị trường tiêu ít biến động

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay (16/4) dao động trong khoảng 49.900 - 50.400 đồng/kg. Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê có xu hướng tăng, thị trường hồ tiêu có xu hướng ổn định.

Trong tuần giá cà phê có xu hướng tăng. Ảnh: TL

Giá cà phê tuần qua nhìn chung tăng

Giá cà phê trong nước

So với đầu tuần, các tỉnh thành đã ghi nhận tăng 700 - 900 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giá lên mức 49.900 đồng/kg - mức thấp nhất ở thời điểm hiện tại, sau khi tăng 700 đồng/kg; hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đang thu mua cà phê với giá 50.300 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg. Tỉnh Đắk Nông thu mua cà phê ở mức 50.300 đồng/kg sau khi tăng 900 đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Lắk là 50.400 đồng/kg vào cuối tuần này, tăng 800 đồng/kg.

Thông tin cà phê thế giới

Những ngày đầu tháng 4/2023, giá cà phê Robusta và Arabica tăng sau khi có ước tính của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) về tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ khoảng 178,50 triệu bao, trong khi nguồn cung cà phê toàn cầu ước tính chỉ khoảng 171,30 triệu bao. Do đó, thị trường cà phê thế giới sẽ thiếu hụt 7,27 triệu bao.

Thị trường cũng đang chờ dữ liệu báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 3/2023 của Brazil khi ước tính ban đầu giảm tới 20% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công thương).

Trên sàn giao dịch London, ngày 8/4/2023, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 5/2023, tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 11/2023 tăng lần lượt 3,8%, 4,2%, 4,5% và 5,0% so với ngày 28/3/2023, lên mức 2.299 USD/tấn; 2.256 USD/tấn, 2.216 USD/tấn và 2.177 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 8/4/2023, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 12/2023 tăng lần lượt 3,8%, 3,2%, 3,0% và 2,8% so với ngày 28/3/2023, lên mức 183,6 US cent/lb, 181,7 US cent/lb, 179,7 US cent/lb và 177,8 US cent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 8/4/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 12/2023 tăng lần lượt 6,5%, 3,4%, 2,3% và 2,9% so với ngày 28/3/2023, lên mức 240 US cent/lb; 224,95 US cent/lb, 220,4 US cent/lb và 220,35 US cent/lb.

Dự báo tốc độ tăng giá cà phê thế giới sẽ chậm lại. Lo ngại lạm phát ở châu Âu và lãi suất ở Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng khiến mức tiêu thụ cà phê sẽ không còn chắc chắn.

Giá tiêu có xu hướng đi ngang tại các tỉnh trọng điểm

So với đầu tuần, chỉ có giá thu mua tại tỉnh Gia Lai được điều chỉnh tăng 500 đồng/kg vào ngày thứ Tư (12/4).

Hiện tại, mức giá thấp nhất là 63.000 đồng/kg tại tỉnh Gia Lai và cao hơn một chút là Đồng Nai với mức giá 63.500 đồng/kg.

Cùng ghi nhận mức giá 64.000 đồng/kg vào cuối tuần là hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Giá thu mua hồ tiêu tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt đạt mức 65.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg./.