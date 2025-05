Tăng tốc hoàn thành dự án giao thông các tỉnh miền Trung

Dự án cải tạo nâng cấp QL.7 đoạn Km0 - Km36 dự kiến ngày hoàn thành 18/7/2025 Dự án cải tạo nâng cấp QL.7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài tuyến dài 28,2 km qua địa bàn các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương khoảng 4,5 km và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn dài 0,7 km qua địa bàn huyện Tương Dương có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, do Cục Đường bộ Việt Nam được giao là chủ đầu tư. Dự án đã khởi công ngày 7/9/2022, dự kiến ngày hoàn thành 18/7/2025.