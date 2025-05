Chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI lớn sẽ có xu hướng giảm

CẦN CƠ CHẾ ƯU ĐÃI THUẾ THU HÚT ĐẦU TƯ Trước đây, thuế là một trong những công cụ để thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, là lợi thế so sánh của Việt Nam so với các nước. Tuy nhiên, khi tham gia thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam mất đi lợi thế công cụ thuế này. Vì vậy, cần có những cơ chế ưu đãi bù đắp phần thiệt hại do thuế tối thiểu toàn cầu gây ra, để các doanh nghiệp FDI yên tâm đầu tư vào Việt Nam và tiếp tục thu hút thêm các nhà đầu tư mới" - ông Nguyễn Văn Toàn nhận định.