Giá heo hơi ngày 16/5 ổn định toàn quốc, không có biến động mới. Miền Nam tiếp tục dẫn đầu, nhiều tỉnh giữ mốc cao 74.000 – 75.000 đồng/kg. Theo khảo sát, giá thịt heo hiện duy trì xu hướng đi ngang trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg tại hệ thống cửa hàng WinMart.

Ngày 16/5: Giá heo hơi tiếp tục ổn định trên cả 3 miền

Giá heo hơi kéo dài đà đi ngang

Miền Bắc, tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau những phiên tăng nhẹ đầu tuần. Cụ thể: Bắc Giang tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất miền, giữ ở 69.000 đồng/kg; nhóm các tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Thái Bình giữ mức 68.000 đồng/kg; Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Hà Tĩnh ổn định ở 67.000 đồng/kg; Lào Cai và Yên Bái là hai địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, hiện ở 67.000 đồng/kg.

Việc không ghi nhận thêm biến động cho thấy miền Bắc đang trong giai đoạn giao dịch ổn định, không chịu nhiều áp lực về cung – cầu.

Miền Trung - Tây Nguyên, hôm nay không thay đổi, duy trì quanh ngưỡng từ 69.000 – 73.000 đồng/kg: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi giữ ở 69.000 đồng/kg; Khánh Hòa, Bình Định tiếp tục ổn định ở 70.000 đồng/kg; Lâm Đồng và Ninh Thuận ghi nhận mức 72.000 đồng/kg; Bình Thuận duy trì giá 73.000 đồng/kg; Đắk Lắk không có biến động, ổn định ở 72.000 đồng/kg.

Toàn khu vực duy trì giá cũ, chưa có tín hiệu điều chỉnh, phản ánh sự ổn định tương đối trong nhu cầu giết mổ và cung ứng thị trường.

Miền Nam, tiếp tục là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước. Ngày 16/5, không có địa phương nào điều chỉnh giá so với hôm qua. Cụ thể: Long An, Tiền Giang và Bến Tre duy trì vị trí dẫn đầu, với mức giá 75.000 đồng/kg; Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Cà Mau, Trà Vinh và Bạc Liêu giữ mức 74.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Hậu Giang, Kiên Giang và Bà Rịa – Vũng Tàu ổn định ở 73.000 đồng/kg.

Đây là khu vực có mặt bằng giá cao và ổn định nhất, phản ánh nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ từ các đầu mối thu mua, đặc biệt tại các tỉnh giáp ranh TP. Hồ Chí Minh.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ

Qua khảo sát, giá thịt heo mát Meat Deli từ trang winmart.vn vẫn lặng sóng. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo có giá bán trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Theo ghi nhận, nạc dăm heo có giá 157.520 đồng/kg và ba rọi heo có giá 163.122 đồng/kg. Thấp hơn là giá 2 sản phẩm nạc vai heo và chân giò heo rút xương lần lượt với mức 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền tiếp tục không ghi nhận điều chỉnh mới. Hiện tại, giá các sản phẩm thịt heo được ghi nhận trong khoảng 85.000 - 181.000 đồng/kg.

Theo đó, giá mỡ heo hiện đang ở mức thấp nhất là 85.000 đồng/kg. Nhỉnh hơn là sườn già heo với mức 128.000 đồng/kg. Tiếp đó, 2 loại thịt heo gồm nạc đùi heo và nạc vai heo được bày bán cùng giá 130.000 đồng/kg.