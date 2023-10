Ngày 17/10: Giá lúa duy trì ổn định, giá gạo tăng cao

(TBTCO) - Giá lúa gạo trong nước ngày 17/10 ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi giá gạo điều chỉnh tăng 50-150 đồng/kg thì giá lúa vẫn không biến động, thị trường giao dịch ảm đạm, thương lái ngưng mua, thăm dò.

Thị trường trong nước

Ghi nhận tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa có xu hướng tăng nên các loại giao dịch chốt ít hơn. Nhiều thương lái ngưng mua, quan sát thị trường và chờ cắt lúa đã cọc.

Tại An Giang, theo cập nhật của Sở NN&PTNT tỉnh, giá lúa IR 504 dao động quanh mốc 7.900 - 8.100 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa OM 18 ở mức 7.900 - 8.100 đồng/kg; Nàng Hoa 9 giá 8.200 - 8.300 đồng/kg; Đài thơm 8 tươi 7.800 - 8.100 đồng/kg; Nàng Nhen (khô) 15.000 đồng/kg; lúa Nhật ổn định 7.800 - 8.000 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tiếp tục điều chỉnh tăng. Theo đó, giá gạo nguyên liệu IR 504 dao động quanh mốc 12.550 - 12.600 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động quanh mốc 14.600 - 14.700 đồng/kg, tăng 150 đồng/kg.

Mặt hàng phụ phẩm, giá tiếp tục tăng với tấm, trong khi giữ ổn định với cám khô. Hiện giá tấm IR 504 duy trì ở mức 12.400 - 12.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; trong khi đó, giá cám khô duy trì ổn định ở mức 7.050 - 7.200 đồng/kg.

Trên thị trường gạo, gạo nguyên liệu các loại tiếp tục về ít. Tại An Giang, nhu cầu các kho mua lai rai, một số kho chậm mua hơn do giá cao, kho cần hàng vẫn hỏi mua đều. Lượng hàng nhà máy có ít, giá chào các loại tăng so với cuối tuần trước. Tại Tiền Giang, giá gạo OM 5451 có xu hướng tăng nhẹ. Giao dịch cầm chừng do giá cao.

Tại các chợ lẻ, giá gạo nàng Nhen đi ngang và dao động quanh mức 26.000 đồng/kg; gạo Jasmine ổn định ở 16.000 - 18.500 đồng/kg; gạo tẻ thường ở mức 12.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 19.500 đồng/kg; gạo nàng hoa 19.000 đồng/kg; gạo sóc thường 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo sóc thái 18.500 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Thị trường thế giới

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), ngày 15/10, giá gạo Việt Nam loại 5% tấm đang ở mức 623 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với ngày 12/10 và tăng 10 USD/tấn so với ngày 02/10; giá gạo 25% tấm cũng tăng 5 USD/tấn, lên mức 608 USD/tấn.

Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đang gia tăng cách biệt so với gạo Thái Lan khi cao hơn 42 USD/tấn, loại 5% tấm và cao hơn 75 USD/tấn đối với loại gạo 25% tấm.

Các chuyên gia Chứng khoán Mirae Asset dự báo, giá gạo bình quân cả năm 2023 dự báo ở mức 553 USD/tấn, tăng gần 14% cùng kỳ. Đây là mức giá bán bình quân cao nhất trong 15 năm trở lại đây./.