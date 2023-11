Ngày 19/11/2023, tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam

(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết A/64/L.44 của Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 là “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên toàn cầu, hàng năm Việt Nam cùng với các quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông.

Năm 2023, với chủ đề năm “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn” Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ.

Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống.

Đồng thời cũng dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông như: đã uống rượu, bia - không lái xe; hãy tuân thủ tốc độ - nhanh một giây, chậm cả đời; đội mũ cho con - trọn tình cha mẹ; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi đi ô tô; đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn....

Hiện trường vụ tai nạn.

Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, đây là năm thứ 12 sự kiện này được tổ chức tại Việt nam và là năm thứ 4 Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”. Tham dự lễ tưởng niệm có đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia cùng với lãnh đạo các bộ, ngành là cơ quan thành viên của Ủy ban ATGT quốc gia.

Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do TNGT; TNGT vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 - 27 tuổi. Tại Việt Nam trong những năm qua TNGT đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ TNGT, đã có 5.496 người bị TNGT cướp đi mạng sống cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, TNGT liên quan đến học sinh (độ tuổi từ 6 - 18 tuổi) xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả TNGT ảnh hướng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác.

Ủy ban ATGT quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam, hãy vì sự phát triển bên vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông.

Vì sự an toàn trên mọi con đường!

Vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà!

Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại!

Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống!

Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh.

Tại Lễ Tưởng niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam đồng thời đề nghị mỗi người dân hãy cùng chia sẻ, cùng chung tay xoa dịu những nỗi đau, mất mát mà tai nạn giao thông đã gây ra. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV5./.