Ngày 26/4: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu và cao su giảm

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay (26/4) trên hai sàn giao dịch thế giới tiếp đà tăng hơn 0,4%; giá tiêu giảm trở lại tại các tỉnh thành được khảo sát. Đối với cao su, giá trên hai sàn giao dịch đều giảm, trong đó sàn giao dịch Thượng Hải giảm hơn 1%.

Giá cà phê hôm nay trên hai sàn giao dịch thế giới tiếp đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá cà phê đồng loạt tăng trở lại

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới đồng loạt tăng trở lại. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 4.283 USD/tấn sau khi tăng 0,4%; giá cà phê arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 228,4 UScent/pound sau khi tăng 0,44%.

Chuyên gia thị trường cà phê Nguyễn Quang Bình nhận định, giá cà phê nội địa tại Việt Nam đang rất cao và căng thẳng. Thực tế rất ít giao dịch hàng thực trên thị trường trong giai đoạn này.

Theo các chuyên gia, tác động của hình thái thời tiết El Nino năm ngoái kéo dài qua đến đầu năm 2024 đang mang lại những hậu quả nặng nề cho cây trồng, đặc biệt là cây cà phê thường cần rất nhiều nước. Cà phê phải đang chống chọi với nạn hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều năm qua tại Việt nam.

Trong khi đó, một số nước trồng khác như Indonesia thời gian qua đã có lượng mưa quá nhiều, được dự báo có thể gây cản trở cho vụ thu 2024 thường bắt đầu sắp tới.

Chuyên gia nhận định, thị trường Robusta dường như đã miễn nhiễm hoàn toàn với các thông tin kỹ thuật. Robusta có lẽ phải chờ phản ứng quyết định của vụ thu mới của Indonesia và Brazil để xem sẽ tác động tới thị trường như thế nào.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cho biết, nguyên nhân chính đà tăng của cà phê là do sản lượng cà phê tồn kho từ niên vụ cũ của Việt Nam thấp nhất trong lịch sử. Những năm trước, năm nào Việt Nam cũng tồn kho khoảng 120.000 - 150.000 tấn. Tuy nhiên, niên vụ 2023, sản lượng tồn kho rất thấp, chỉ bằng 50% so với những năm trước đó. Trong khi đó, sản lượng của niên vụ 2023 - 2024 cũng ước tính giảm 10% so với niên vụ trước.

Giá cà phê trong nước tăng cao thời gian qua bởi vì trên thế giới giai đoạn này chỉ có Việt Nam thu hoạch. Indonesia thì thu hoạch khoảng tháng 4 - 5, còn Brazil thu hoạch vào tầm tháng 7.

Giá tiêu trong nước quay đầu giảm

Theo khảo sát, giá tiêu nội địa đồng loạt giảm trở lại. Cụ thể, hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước cùng giảm 1.000 đồng/kg về chung mức 97.000 đồng/kg - cao nhất tại thị trường trong nước. Sau khi giảm 1.000 - 1.500 đồng/kg, giá hồ tiêu tại Gia Lai, Đắk Nông và Đắk Lắk cùng giảm về mức 96.500 đồng/kg, ngang với Đồng Nai. Hiện tại, giá giao dịch hồ tiêu đang dao động trong khoảng 96.500 - 97.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 0,28%, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng 2,2%, trong khi giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA duy trì ổn định so với ngày 24/4; giá tiêu trắng Muntok giảm 0,28%, trong khi giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Giá tiêu thế giới tăng khá mạnh trong quý đầu năm lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu trong bối cảnh sản lượng dự báo sụt giảm tại Việt Nam và Brazil, trong khi nhu cầu từ Mỹ và châu Âu đang tăng trở lại.

Theo đó, giá tiêu đen tại Indonesia đã tăng khoảng 13% trong quý I, Brazil tăng 37,6%, còn Việt Nam tăng 7,5 - 7,7%. Bước sang tháng 4, giá tiêu biến động trái chiều giữa các nước xuất khẩu nhưng nhìn chung vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Cập nhật giá cao su

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 0,72% xuống mức 304,8 yen/kg tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 26/4 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2024 ở mức 13.805 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,29%.

Theo nhận định, nguồn cung cao su có thể tiếp tục thiếu hụt trong năm 2024 - 2025, thị trường toàn cầu có thể sẽ thiếu hụt khoảng 600 - 800 nghìn tấn mỗi năm.

Sự chênh lệch cung - cầu này đến từ tiêu thụ cao su thiên nhiên trên toàn cầu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng từ 4 - 6% mỗi năm, nhờ vào sự phục hồi của ngành sản xuất ô tô và lốp xe toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Hoạt động sản xuất và xuất khẩu lốp xe của Thái Lan và Ấn Độ cũng tăng trưởng tích cực và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024./.