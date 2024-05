(TBTCO) - Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 11/2024 quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.

Ô tô sẽ mất phí lập hồ sơ miễn kiểm định lần đầu, in lại tem, giấy kiểm định. Ảnh tư liệu

Theo đó, Thông tư 11/2024 có hiệu lực từ ngày 15/6 quy định, ô tô thuộc diện được miễn đăng kiểm lần đầu khi đến các trung tâm đăng kiểm nộp giấy tờ để làm thủ tục lập hồ sơ phương tiện sẽ trả mức phí là 46.000 đồng/phương tiện.

Đối với dịch vụ in lại Tem kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định, mức thu bằng 50% mức giá lập hồ sơ phương tiện (tức 23.000 đồng/lần/xe).

Giá dịch vụ nêu trên đã bao gồm chi phí tổ chức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, năm 2023, cả nước có khoảng 500.000 ô tô thuộc diện được miễn kiểm định lần đầu.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng thừa nhận thời gian qua, do chưa có quy định về việc thu phí dịch vụ lập hồ sơ phương tiện, chi phí phục vụ cấp Tem kiểm định, Giấy chứng nhận đăng kiểm đối với phương tiện được miễn đăng kiểm lần đầu nên gây thiệt thòi cho các đơn vị đăng kiểm do vẫn phải sắp xếp nhân lực, máy móc, thiết bị phục vụ việc lập hồ sơ phương tiện, in Giấy chứng nhận và cấp Tem kiểm định cho người dân.

“Do đó, việc quy định phí dịch vụ lập hồ sơ phương tiện cho ô tô được miễn đăng kiểm lần đầu là cần thiết và phù hợp, nhằm đảm bảo quyền lợi, nguồn thu cho các đơn vị đăng kiểm để duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp” - lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay./.