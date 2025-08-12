Ngày 12/8: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (12/8) tăng nhẹ, sau khi giảm hơn 4% vào tuần trước, khi giới đầu tư hướng sự chú ý tới cuộc đàm phán trong tuần này giữa Mỹ và Nga liên quan đến xung đột Ukraine. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,57 USD/thùng, tăng 0,02%; giá dầu WTI ở mốc 63,97 USD/thùng, tăng 0,08%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ, sau khi giảm hơn 4% vào tuần trước. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 12/08/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 66,57 USD/thùng, tăng 0,02% (tương đương tăng 0,01 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,97 USD/thùng, tăng 0,08% (tương đương tăng 0,05 USD/thùng).

Giá dầu giảm những ngày gần đây khi các nhà giao dịch hạ dự báo gián đoạn nguồn cung, một phần do Mỹ chỉ áp thêm thuế với Ấn Độ thay vì tất cả khách hàng mua dầu Nga. UBS hạ dự báo giá Brent cuối năm xuống 62 USD/thùng từ mức 68 USD, với lý do nguồn cung từ Nam Mỹ tăng và sản lượng ổn định từ các quốc gia bị trừng phạt. Ngân hàng này cũng cho biết nhu cầu của Ấn Độ gần đây yếu hơn dự đoán và dự kiến OPEC+ sẽ tạm ngừng kế hoạch tăng sản lượng trừ khi xuất hiện gián đoạn nguồn cung lớn bất ngờ.

Sản lượng dầu của OPEC trong tháng 7 tăng thêm sau khi khối OPEC+ đồng ý nâng sản lượng, theo khảo sát của Reuters, dù mức tăng bị hạn chế do Iraq cắt giảm thêm và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào mỏ dầu của người Kurd.

Flynn nhận định: “Hiện thị trường đang cân bằng giữa việc OPEC không tăng sản lượng nhiều như dự kiến với khả năng có thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, qua đó giúp dầu Nga lưu thông tự do. Sự giằng co này khiến giá dầu biến động mạnh như con lắc”./.