Ngày 11/8: Giá thép, quặng sắt tiếp tục giảm

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá thép, quặng sắt giảm, nhưng mức giảm khiêm tốn, thị trường vẫn thận trọng trước nỗi lo nguồn cung và chờ thêm các tín hiệu rõ hơn.

Giá thép thanh sáng 11/8 giao dịch quanh mốc 3.152 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh minh họa

Trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Mở cửa phiên giao dịch 11/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 8 về mức 3.152 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,8% (27 Nhân dân tệ); hợp đồng tháng 4/2026 hạ 7 Nhân dân tệ còn 3.299 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 giảm 0,6% (5 Nhân dân tệ) về mức 815 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore-SGX nhích nhẹ 0,3 USD lên 102 USD/tấn.

Giá thép xây dựng trong nước

Khảo sát tại 08h30 ngày 11/8/2025, từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.