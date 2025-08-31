Trên 5.687 tỷ đồng đã được chi tặng quà cho nhân dân dịp Tết Độc lập

(TBTCO) - Theo báo cáo nhanh của Kho bạc Nhà nước, tính đến 13h30 ngày 31/8/2025, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện chi tặng quà cho nhân dân trên 5.687 tỷ đồng.

Để đảm bảo chuyển quà tặng Quốc khánh đến người dân trước ngày 2/9, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống bố trí đầy đủ công chức (kể cả lãnh đạo và chuyên viên) trực làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9/2025. Việc chi trả, thanh toán phải diễn ra thông suốt, đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời gian quy định.

Công chức KBNN làm việc cả ngày lễ để chuyển quà Quốc khánh đến người dân. Ảnh: H.T

Đồng thời, Giám đốc KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc bố trí bộ phận thường trực, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện, đồng thời tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc từ KBNN các khu vực thông qua đầu mối hỗ trợ đã được công bố.

Theo số liệu tổng hợp nhanh của KBNN, đến 13h30 ngày 31/8/2025, đã có 1.929 xã trên tổng số 3.321 xã đã tiếp nhận kinh phí và tổ chức trao quà tặng đến công dân, chiếm tỷ lệ 58,08%, với số tiền 5.687,1 tỷ đồng đã được chi trả, chiếm tỷ lệ 53,15% trên tổng số kinh phí dự kiến là 10.700,3 tỷ đồng.

Giám đốc KBNN các khu vực được yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai, bảo đảm chính sách an sinh xã hội và các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đến với người dân một cách kịp thời, minh bạch, hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Nhiệm vụ trao quà tặng đang được các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo số liệu tổng hợp nhanh của KBNN, đến 13h30 ngày 31/8/2025, đã có 1.929 xã trên tổng số 3.321 xã đã tiếp nhận kinh phí và tổ chức trao quà tặng đến công dân, chiếm tỷ lệ 58,08%, với số tiền 5.687,1 tỷ đồng đã được chi trả, chiếm tỷ lệ 53,15% trên tổng số kinh phí dự kiến là 10.700,3 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, đã có 11/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc rút kinh phí và thực hiện tặng quà đến công dân với tỷ lệ chi trả trên 92% số xã và kinh phí quà tặng. Đặc biệt, trong đó, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Trị đã hoàn thành chuyển kinh phí tới 100% số xã và trao tặng 100% kinh phí. Một số địa phương khác cơ bản hoàn thành nhiệm vụ: Đà Nẵng (91/94 xã); Hà Tĩnh (65/69 xã); Lai Châu (37/38 xã); Lạng Sơn (60/65 xã); Lào Cai (96/99 xã); Nghệ An (127/130 xã); Quảng Ninh (51/44 xã); Thanh Hoá (163/166 xã).

Các địa phương, đơn vị, trong đó có KBNN, đều đã và đang nỗ lực, tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo trao tặng quà đến người dân đúng dịp kỳ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để toàn dân có một cái Tết Độc lập tưng bừng, trọn vẹn, tràn đầy niềm vui và tự hào về Đất nước đang vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới../