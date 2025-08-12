Ngày 12/8: Giá cao su biến động trái chiều giữa áp lực cung và nhu cầu lốp xe

Giá cao su thế giới hôm nay (12/8) biến động trái chiều do nguồn cung Ấn Độ chịu áp lực thời tiết bất lợi. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,2% (30 Nhân dân tệ) lên mức 14.590 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 gần như đi ngang mức 70,45 Baht/kg.

Trong khi đó, thị trường Nhật Bản (OSE) tăng 0,6% (2 Yên) lên mức 328 Yên/kg.

Tại Alakode (Ấn Độ), dù giá cao su từng lên 200 Rupee/kg, nhiều đồn điền vẫn ngừng khai thác do mưa lớn gây bệnh nấm, khiến cây rụng lá và sản lượng dự kiến giảm gần 1/3.

Trong khi nguồn cung Ấn Độ chịu áp lực, báo cáo của Michelin cho thấy, thị trường lốp xe toàn cầu nửa đầu 2025 biến động trái chiều. Lốp xe du lịch - xe tải nhẹ tăng 2% nhờ nhu cầu thay thế (+3%), OE gần như đi ngang. Châu Âu và Bắc Mỹ giảm mạnh OE, Trung Quốc tăng 10% nhờ ưu đãi mua xe và xuất khẩu.

Lốp xe tải - xe buýt (trừ Trung Quốc) giảm 5% ở OE, tăng 2% ở thay thế; Trung Quốc OE tăng 7% nhưng thay thế giảm 1%. Nhu cầu thay thế ở châu Âu và Bắc Mỹ tăng nhờ nhập khẩu trước nguy cơ áp thuế, Nam Mỹ giảm 1%.

Ở lốp chuyên dụng, nhu cầu khai khoáng vẫn mạnh; lốp nông nghiệp và xây dựng giảm ở OE nhưng ổn định ở thay thế. Lốp máy bay thương mại tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu đi lại.

Giá cao su trong nước

Ở trong nước, giá cao su tiếp tục kéo dài đà đi ngang tại các doanh nghiệp lớn. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 392 - 396 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 352 - 401 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước bình ổn ở mức 385 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 12.300 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 15.300 - 16.500 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 409 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 399 đồng/TSC/kg, còn giá mủ tạp (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.