Ngày 11/8: Giá cao su thế giới tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (11/8) động trái chiều giữa các sàn giao dịch. Cụ thể, trên Sàn Thượng Hải (SHFE) tăng 1,36%; sàn Nhật Bản (OSE) tăng 1,2%. Ngược lại tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 0,6%.

Giá cao su thế giới hôm nay động trái chiều giữa các sàn giao dịch.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 1,36% (195 Nhân dân tệ) lên mức 14.560 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 0,6% (0,42 Baht) về mức 70,47 Baht/kg.

Trong khi đó, thị trường Nhật Bản (OSE) tăng 1,2% (4 Yên) lên mức 326 Yên/kg.

So với cuối tuần trước, giá cao su Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản thay đổi tương ứng (+1%), (-2%), (+2%).

Theo Bernama, giá cao su Malaysia vẫn được hỗ trợ bởi đà phục hồi của giá dầu thô. Nguyên nhân là lo ngại gián đoạn nguồn cung khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế lên hàng hóa Ấn Độ vì tiếp tục mua dầu từ Nga.

Giá dầu là yếu tố ảnh hưởng lớn đến cao su do cạnh tranh trực tiếp giữa cao su tự nhiên và cao su tổng hợp - sản xuất từ dầu mỏ. Việc giá dầu tăng giúp cao su tự nhiên bớt áp lực cạnh tranh về giá, qua đó hỗ trợ thị trường.

Kết thúc phiên, Hội đồng Cao su Malaysia cho biết, giá cao su tiêu chuẩn SMR 20 tăng 4 sen lên 724,00 sen/kg, trong khi giá latex rời giảm 1,5 sen xuống 565,50 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Ở trong nước, giá cao su tiếp tục kéo dài đà đi ngang tại các doanh nghiệp lớn. Cụ thể, tại Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 392 - 396 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 352 - 401 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước bình ổn ở mức 385 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 12.300 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 15.300 - 16.500 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 409 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 399 đồng/TSC/kg, còn giá mủ tạp (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.