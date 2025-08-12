Cục Thuế - IMF phối hợp triển khai đánh giá hiệu quả quản lý thuế theo Công cụ TADAT

(TBTCO) - Được sự phê duyệt của Bộ Tài chính, trên cơ sở thống nhất giữa Cục Thuế và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), IMF đã cử phái đoàn hỗ trợ, làm việc trực tiếp với cơ quan Thuế Việt Nam để đánh giá hiệu quả quản lý thuế theo Công cụ TADAT từ ngày 11/8/2025 đến ngày 26/8/2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn trân trọng cảm ơn sự hợp tác của IMF trong thời gian qua, trong đó có nội dung hỗ trợ cơ quan thuế Việt Nam nghiên cứu triển khai đánh giá hiệu quả quản lý thuế theo Công cụ TADAT thông qua đợt đào tạo trực tiếp cho công chức thuế trong năm 2024 để hiểu về Công cụ này, cũng như chuẩn bị các nội dung cần thiết để đánh giá.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Thảo

Ông Mai Sơn cho biết, chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 đã đặt ra mục tiêu quản lý thuế của Việt Nam là: Xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, trọng tâm của công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử và ba trụ cột cơ bản: thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền kinh tế số.

“Để có thể tiếp tục cải cách đúng hướng, đạt được mục tiêu đã đề ra thì cần thiết ngành Thuế phải đánh giá được kết quả thực hiện các kế hoạch cải cách, hiệu quả trong công tác thu thuế hiện hành và điều quan trọng là phải nhận diện được những yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thu thuế để xây dựng kế hoạch cải cách trong thời gian tiếp theo” - Phó Cục trưởng nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Mai Sơn chia sẻ, qua nghiên cứu Cục Thuế được biết Công cụ TADAT được sử dụng như một phương pháp chuẩn để đánh giá sức khỏe các cấu phần chính trong một hệ thống quản lý thuế của một quốc gia và mức độ tương đồng trong công tác quản lý thuế của quốc gia đó so với thông lệ quốc tế.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Thảo

Những đánh giá của TADAT đặc biệt hữu ích trong việc: xác định những điểm mạnh, điểm yếu tương đối trong hệ thống quản lý thuế; giúp các bên liên quan (như các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, các quốc gia tài trợ và các tổ chức cung cấp hỗ trợ kỹ thuật) có được sự nhìn nhận thống nhất về hiện trạng của hệ thống quản lý thuế; thiết lập chương trình cải cách với các mục tiêu cách cách, thứ tự ưu tiên, nội dung cải cách và trình tự thực hiện; giúp quản lý, điều phối sự hỗ trợ cả bên trong lẫn bên ngoài để công tác cải cách triển khai nhanh, hiệu quả hơn; theo dõi, đánh giá tiến độ cải cách thông qua các cuộc khảo sát và đánh giá.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Patrick De Mets - Trưởng đoàn công tác IMF gửi lời cảm ơn đến sự tiếp đón nồng hậu của Cục Thuế và mong rằng buổi làm việc sẽ là cơ hội quan trọng để hai bên trao đổi và hợp tác chặt chẽ hơn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế tại Việt Nam.

Phó Cục trưởng Mai Sơn giao Văn phòng Cục Thuế là đầu mối chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động và liên lạc với phái đoàn trong quá trình đánh giá; thông báo và đôn đốc các ban/đơn vị cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu theo đề nghị của chuyên gia; bố trí công tác hậu cần chu đáo để phục vụ phái đoàn trong quá trình làm việc tại trụ sở cơ quan thuế.

“Đây không chỉ là dịp để IMF chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức từ các đánh giá TADAT trước đây, mà còn là cơ hội để Cục Thuế Việt Nam nhận được các đánh giá khách quan, từ đó xác định các điểm mạnh cũng như điểm cần cải thiện trong hệ thống thuế. IMF tin rằng, sự hợp tác này sẽ giúp củng cố nền tảng quản lý thuế, đồng thời hỗ trợ Cục Thuế Việt Nam trong việc thực hiện các chiến lược phát triển lâu dài và bền vững” - ông Patrick De Mets chia sẻ.

Tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và để đợt đánh giá hiệu quả quản lý thuế theo Công cụ TADAT đạt kết quả tốt, phản ánh đúng và phù hợp với kết quả công tác quản lý thuế mà cơ quan Thuế Việt Nam đã triển khai, đồng thời chỉ ra được những khoảng trống so với thông lệ quốc tế để cơ quan Thuế Việt Nam tiếp tục xây dựng những kế hoạch cải cách nhằm quản lý thuế có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế, Phó Cục trưởng Mai Sơn đề nghị các ban/đơn vị thuộc Cục Thuế bố trí lãnh đạo và chuyên viên trong Tổ công tác đánh giá TADAT của Cục Thuế tham gia đầy đủ các buổi làm việc với chuyên gia theo đúng kế hoạch.

Đồng thời cung cấp kịp thời các số liệu, tài liệu kiểm chứng kịp thời cho chuyên gia theo các nội dung đánh giá, đảm bảo phản ánh đúng thực tế các công việc đã triển khai của ngành Thuế. Trao đổi, giải thích với chuyên gia về kết quả đánh giá; báo cáo, giải trình kết quả đánh giá theo chức năng của đơn vị./.