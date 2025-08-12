Ngày 12/8: Giá bạc đồng loạt giảm sâu

Giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm sâu trong phiên giao dịch sáng nay. Trong đó, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) đứng đầu đà giảm.

Sáng 12/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 37,659 USD/ounce. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng nay, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức 1.450.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.495.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 19.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 11/8.

Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức mức 1.188.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.222.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 15.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng diễn biến giảm, hiện ở mức 1.190.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.228.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 15.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 14.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 12/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.188.000 1.222.000 1.190.000 1.228.000 1 kg 31.686.000 32.584.000 31.738.000 32.735.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.196.000 1.230.000 1.198.000 1.232.000 1 kg 31.892.000 32.796.000 31.934.000 32.847.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 12/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.450.000 1.495.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 38.666.570 39.866.567

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:11:53 sáng 12/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 37,659 USD/ounce, giảm 0,614 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng 11/8.

Trước dó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 38,32 USD/ounce; giảm 0,28 USD so với sáng 11/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 986.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 991.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 19.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 20.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 11/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:11:53 sáng 12/8/2025

Dù đảo chiều giảm nhẹ nhưng giá bạc vẫn giữ vững trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng, khi tâm lý thị trường được thúc đẩy mạnh mẽ bởi kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Theo chuyên gia thị trường James Hyerczyk, động lực này xuất phát từ báo cáo việc làm Phi nông nghiệp công bố ngày 1/8, cho thấy chỉ có 73.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 7, mức thấp đáng kể cùng với việc điều chỉnh giảm mạnh số liệu việc làm của tháng 6.

"Số liệu việc làm kém khả quan khiến khả năng FED giảm lãi suất vượt 90%, kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, qua đó hỗ trợ giá bạc", ông James Hyerczyk nói.