Ngày 11/8: Giá dầu thế giới sáng đầu tuần biến động trái chiều

Giá dầu thế giới hôm nay (11/8) tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,32 USD/thùng, tăng 0,24%. Ngược lại, giá dầu WTI ở mốc 63,88 USD/thùng, giảm 0,55%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng - giảm trái chiều. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 11/8/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 66,32 USD/thùng, tăng 0,24% (tương đương tăng 0,16 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,88 USD/thùng, giảm 0,55% (tương đương tăng 0,53 USD/thùng).

Giá dầu giữ ổn định khi thị trường chờ đợi cuộc gặp dự kiến trong những ngày tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, cả hai loại dầu chuẩn đều ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 6 do triển vọng kinh tế bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu Brent và WTI liên tiếp giảm trong 6 phiên đầu tuần do tác động từ quyết định của OPEC+ nâng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9, cùng lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu suy yếu.

Nhu cầu xăng tại Mỹ trong tháng 5 ở mức thấp nhất kể từ đại dịch Covid-19, sản lượng dầu thô đạt kỷ lục, tạo áp lực dư cung. Bên cạnh đó, các tín hiệu kinh tế kém khả quan tại Mỹ, cùng những bất ổn xoay quanh chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump, càng khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng.

Tuy nhiên, đà giảm phần nào được kìm hãm ở cuối tuần nhờ tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh, Saudi Arabia nâng giá bán dầu sang châu Á và nhập khẩu dầu của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao./.